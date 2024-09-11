蔡正元質疑記者「陪睡換獨家」　記協嚴厲譴責要求道歉

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民眾黨主席柯文哲涉京華城貪污案遭法官裁定羈押，對此國民黨前立委蔡正元在《中天》YouTube頻道節目《盧秀芳中天辣晚報》中，質疑記者馬郁雯能夠獲取相關資料是否有金流關係或陪睡？對此台灣記者協會今（11）日發出嚴厲聲明譴責，批評此言論嚴重損及記者名譽及職業尊嚴，、不能容忍，籲蔡正元有證據就提出來，若為子虛烏有，應在節目上公開向當事人與社會大眾道歉。對於蔡正元質疑記者「陪睡換獨家」，台灣新聞記者協會發出聲明，表示近期檢廉調查民眾黨主席柯文哲，《盧秀芳中天辣晚報》邀請前立委蔡正元開講，談論記者馬郁雯的報導，脫口暗示「靠金流」、「陪睡」等取得獨家新聞，主持人盧秀芳也未阻止打斷；針對上述嚴重損及記者個人名譽及職業尊嚴一事，台灣新聞記者協會發出嚴厲斥責。記協指出，《憲法》保障言論自由，但應在合憲合法的情況下，任何人評論記者工作，都應秉持客觀，有一分證據說一分話，恣意將報導檢調新聞的記者用污辱字眼，一句話就想抹滅當事人多年經營路線的努力，蔡正元此不當言論，不僅僅損及性別平等觀念，更是對記者挖掘真相、服務第四權工作的蔑視，對於記者職業尊嚴遭受抹黑一事，記協不能容忍。記協呼籲，若蔡正元有記者「陪睡」證據，請提出讓社會公評，若為子虛烏有，應在同節目時段公開向當事人及社會大眾道歉，中天新聞節目部乃至盧秀芳也應對此事向大眾說明。記協也指出，依《刑事訴訟法》被告未經審判證明有罪確定前，推定其為無罪，柯文哲遭檢廉調查一案，已進入司法程序，呼籲外界靜待司法裁決，切勿以任何形式企圖影響司法公正，身為記者，採訪檢廉新聞各有路線分配及資料取得，自當小心查證，也必定多方思考新聞發布後的後續影響力。最後記協表示，台灣是自由民主的國家，有各種立場、意見及支持者，媒體本於記者工作，服務社會大眾，在面對重大爭議案件，必恪遵兢兢業業、仔細查證、勿枉勿縱等態度，而近期記者同業辛苦熬夜、守候各處，只為傳播最新消息，盼民眾支持鼓勵。