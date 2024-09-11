10月高流「打狗祭」迎台日樂團！粉專推免費抽獎　頭獎最新款機車

Bruno Mars火星人高雄演唱會甫落幕，美國搖滾天團Maroon 5魔力紅宣佈重返高雄、下週末日本天團ONE OK ROCK即將登場，而「Takao Rock打狗祭」也正式進入倒數30天，此次卡斯龐大，包含集氣志團、FLOW、戴佩妮Penny Tai等超過60組台日人氣組合等演出，將於10月11~13日登場，主辦單位高雄流行音樂中心在倒數一個月時，推出「打狗祭」官方臉書粉專（按此）完成任務，即有機會抽中三陽機車、承億酒店住宿券等多樣好禮。
高雄長期深耕音樂、藝文等活動策畫與城市行銷配套整合，不僅世運主場館成為國內外知名藝人亞洲巡迴演出的固定場地之一，自高雄流行音樂中心落成後，近年舉辦大港開唱、Takao Rock打狗祭等指標性的音樂節活動，將音樂演出結合休閒市集，打造聚眾力驚人的音樂觀光產業鏈，成為流行音樂迷的朝聖熱點之一。
去年打狗祭吸引10萬名歌迷朝聖，今年早鳥票更創紀錄六分鐘內秒殺一空、前夜祭預售票線上完售。而今年Takao Rock打狗祭更是端出超豪華卡司陣容，包括HUSH、巴奈、持修、萬芳與戴佩妮，更有血肉果汁機、美秀集團、VH(Vast&Hazy)、拍謝少年、椅子樂團、JADE、傻子與白痴，以及icyball 冰球樂團、怕胖團，與被譽為「神團」、長達兩年未在台灣演出的Hello Nico等10組曾獲金曲、金音獎肯定的樂團及演唱組合。
本次打狗祭以「多元音樂宇宙」為概念發展出的專屬IP「星際小怪獸」亦備受矚目，高雄流行音樂中心也首創釋出三款怪萌的社群AR動態濾鏡，由「快嘴也夫斯基」、「朱其林」與「痞雅諾」領軍登場，讓粉絲可以藉由上傳AR創意合照參加線上抽獎或線下打卡兌換神秘小禮等，一起為打狗祭倒數造勢。
設計打狗祭IP「小怪獸」超萌AR濾鏡大玩線上線下系列活動，透過音樂祭與餐旅業的跨界合作，首波推出大型線上抽獎活動，攜手三陽工業、承億酒店、碳佐麻里 餐飲系列/碳佐麻里 精品燒肉/天鍋麻辣 鴛鴦鍋/有你真好 湘菜沙龍、漢神百貨、高雄中央公園英迪格酒店Pier No.1酒吧等品牌，以上百項好禮回饋，邀請民眾購票聽演唱會的同時，多住一晚探索高雄的星級美食餐酒、騎車暢遊高雄港灣美景，只要在「打狗祭」官方臉書粉專（按此）完成簡單三步驟的任務，即能獲得以上廠商提供之好禮，包含機車、住宿券、餐券等。
高雄流行音樂中心提到，首波線上抽獎的最大獎一名，為 SYM 三陽機車 2024 年全新發售的 DRGBT 二代系列，不僅是台灣首款獲 2024 德國紅點設計大獎的車款，整體設計以東方龍的仿生為意象，將龍形以更具科技感、質感的手法融合車體線條，透過豐富層次、空力工程等元素，完美演譯出極致的速度感。高雄流行音樂中心丁度嵐執行長表示：「期待透過跨界合作，實現 Takao Rock 打狗祭成為大型音樂全民樂園，為粉絲帶來全方位的音樂旅行體驗」，同時也感謝各品牌鼎力支持流行音樂文化推廣活動。
台北也有餐飲業者舉辦吃拉麵抽日本機票活動，吾蜂美味集團旗下的「麵匡匡」攜手日本餐飲龍頭SKYLARK集團旗下超人氣品牌「バーミヤン」，監修推出全新力作「柚見小清新嫩鷄拉麵」。選用日本黃金柚，搭配清爽鷄清湯，再點綴上細緻的柚絲，清新爽口，有柚子鹽香之外，麵條還標榜經過三次熟成與九次壓制，有獨特嚼勁與紮實的口感。
消費者只要即日起至10月10日，凡於麵匡匡門市消費任一碗拉麵，並掃描訂閱ANA電子報，即可參加抽獎，有機會贏得台北往返東京的免費機票及多項精美好禮。成功訂閱電子報後，還可額外獲得台北往返東京ANA經濟艙機票95折優惠代碼。
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