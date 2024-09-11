9月10日大樂透頭獎1.3億！完整獎號出爐　「中秋百萬紅包」剩65組

10月高流「打狗祭」迎台日樂團！粉專推免費抽獎　頭獎最新款機車

記者葉盛耀/綜合報導

▲「打狗祭」倒數30天今（11）日起啟動，高雄流行音樂中心邀請粉絲們在倒數期間於高流打狗祭佈置物前拍照，更歡迎民眾到「打狗祭」臉書粉專完成任務，將能參加抽獎，最大獎有三洋最新款機車與承億酒店住宿券等。（圖／高流提供）
▲「打狗祭」倒數30天今（11）日起啟動，高雄流行音樂中心邀請粉絲們在倒數期間於高流打狗祭佈置物前拍照，更歡迎民眾到「打狗祭」臉書粉專完成任務，將能參加抽獎，最大獎有三洋最新款機車與承億酒店住宿券等。（圖／高流提供）
Bruno Mars火星人高雄演唱會甫落幕，美國搖滾天團Maroon 5魔力紅宣佈重返高雄、下週末日本天團ONE OK ROCK即將登場，而「Takao Rock打狗祭」也正式進入倒數30天，此次卡斯龐大，包含集氣志團、FLOW、戴佩妮Penny Tai等超過60組台日人氣組合等演出，將於10月11~13日登場，主辦單位高雄流行音樂中心在倒數一個月時，推出「打狗祭」官方臉書粉專（按此）完成任務，即有機會抽中三陽機車、承億酒店住宿券等多樣好禮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄長期深耕音樂、藝文等活動策畫與城市行銷配套整合，不僅世運主場館成為國內外知名藝人亞洲巡迴演出的固定場地之一，自高雄流行音樂中心落成後，近年舉辦大港開唱、Takao Rock打狗祭等指標性的音樂節活動，將音樂演出結合休閒市集，打造聚眾力驚人的音樂觀光產業鏈，成為流行音樂迷的朝聖熱點之一。

去年打狗祭吸引10萬名歌迷朝聖，今年早鳥票更創紀錄六分鐘內秒殺一空、前夜祭預售票線上完售。而今年Takao Rock打狗祭更是端出超豪華卡司陣容，包括HUSH、巴奈、持修、萬芳與戴佩妮，更有血肉果汁機、美秀集團、VH(Vast&Hazy)、拍謝少年、椅子樂團、JADE、傻子與白痴，以及icyball 冰球樂團、怕胖團，與被譽為「神團」、長達兩年未在台灣演出的Hello Nico等10組曾獲金曲、金音獎肯定的樂團及演唱組合。

▲去年的打狗祭，成功吸引10萬名以上歌迷朝聖。（圖／高流提供）
▲去年的打狗祭，成功吸引10萬名以上歌迷朝聖。（圖／高流提供）
本次打狗祭以「多元音樂宇宙」為概念發展出的專屬IP「星際小怪獸」亦備受矚目，高雄流行音樂中心也首創釋出三款怪萌的社群AR動態濾鏡，由「快嘴也夫斯基」、「朱其林」與「痞雅諾」領軍登場，讓粉絲可以藉由上傳AR創意合照參加線上抽獎或線下打卡兌換神秘小禮等，一起為打狗祭倒數造勢。

設計打狗祭IP「小怪獸」超萌AR濾鏡大玩線上線下系列活動，透過音樂祭與餐旅業的跨界合作，首波推出大型線上抽獎活動，攜手三陽工業、承億酒店、碳佐麻里 餐飲系列/碳佐麻里 精品燒肉/天鍋麻辣 鴛鴦鍋/有你真好 湘菜沙龍、漢神百貨、高雄中央公園英迪格酒店Pier No.1酒吧等品牌，以上百項好禮回饋，邀請民眾購票聽演唱會的同時，多住一晚探索高雄的星級美食餐酒、騎車暢遊高雄港灣美景，只要在「打狗祭」官方臉書粉專（按此）完成簡單三步驟的任務，即能獲得以上廠商提供之好禮，包含機車、住宿券、餐券等。

高雄流行音樂中心提到，首波線上抽獎的最大獎一名，為 SYM 三陽機車 2024 年全新發售的 DRGBT 二代系列，不僅是台灣首款獲 2024 德國紅點設計大獎的車款，整體設計以東方龍的仿生為意象，將龍形以更具科技感、質感的手法融合車體線條，透過豐富層次、空力工程等元素，完美演譯出極致的速度感。高雄流行音樂中心丁度嵐執行長表示：「期待透過跨界合作，實現 Takao Rock 打狗祭成為大型音樂全民樂園，為粉絲帶來全方位的音樂旅行體驗」，同時也感謝各品牌鼎力支持流行音樂文化推廣活動。

▲此次打狗祭舉辦抽獎活動，首波線上抽獎的最大獎一名，為 SYM 三陽機車 2024 年全新發售的 DRGBT 二代系列。（圖／高流提供）
▲此次打狗祭舉辦抽獎活動，首波線上抽獎的最大獎一名，為 SYM 三陽機車 2024 年全新發售的 DRGBT 二代系列。（圖／高流提供）
台北也有餐飲業者舉辦吃拉麵抽日本機票活動，吾蜂美味集團旗下的「麵匡匡」攜手日本餐飲龍頭SKYLARK集團旗下超人氣品牌「バーミヤン」，監修推出全新力作「柚見小清新嫩鷄拉麵」。選用日本黃金柚，搭配清爽鷄清湯，再點綴上細緻的柚絲，清新爽口，有柚子鹽香之外，麵條還標榜經過三次熟成與九次壓制，有獨特嚼勁與紮實的口感。

消費者只要即日起至10月10日，凡於麵匡匡門市消費任一碗拉麵，並掃描訂閱ANA電子報，即可參加抽獎，有機會贏得台北往返東京的免費機票及多項精美好禮。成功訂閱電子報後，還可額外獲得台北往返東京ANA經濟艙機票95折優惠代碼。

▲「麵匡匡」攜手日本餐飲龍頭SKYLARK集團旗下超人氣品牌「バーミヤン」，監修推出全新力作「柚見小清新嫩鷄拉麵」，並推出只要消費一碗拉麵，掃描訂閱ANA電子報，即可參加抽獎，最大獎為東京來回機票。（圖／麵匡匡提供）
▲「麵匡匡」攜手日本餐飲龍頭SKYLARK集團旗下超人氣品牌「バーミヤン」，監修推出全新力作「柚見小清新嫩鷄拉麵」，並推出只要消費一碗拉麵，掃描訂閱ANA電子報，即可參加抽獎，最大獎為東京來回機票。（圖／麵匡匡提供）

台灣虎航週年慶！「搭10送1」、抽獎來回機票　簽到獎勵一次整理

王品夏慕尼出示「國師」免費吃1200元波士頓龍蝦！再抽獎7萬鑽戒

免費吃饗A Joy機會來了！集團APP送buffet餐券92組　方法、規則曝

飯店Buffet太猛！身分證有9「最低55折」　506元旭蟹、鮑魚吃到飽

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載