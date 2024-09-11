金鐘獎入圍／林依晨和許瑋甯「網內互打」！曝得知當下內心拉扯

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▲吳慷仁（右）與楊貴媚在《有生之年》演出精彩。（圖／HamiVideo提供）

▲雷嘉汭（右）以《八尺門的辯護人》入圍金鐘獎。（圖／鏡文學提供）

第59屆金鐘獎今（11）日公布入圍名單，其中迷你劇集女主角獎競爭激烈，林依晨和許瑋甯以《不夠善良的我們》共同角逐，還有楊富江《公視人生劇展－彈味中的嬰孩》、楊貴媚《暗潮》、雷嘉汭《八尺門的辯護人》。林依晨和許瑋甯在《不夠善良的我們》中飾演情敵簡慶芬和Rebecca，劇中林依晨用盡心機將賀軍翔搶到手，這也是她第一次挑戰綠茶婊角色，而許瑋甯在失去賀軍翔後，將重心都放在事業上，即便事業成功，但卻讓癌症找上門，為了讓兩人入戲的「恨進心坎裡」，劇組在導演徐譽庭的「叮嚀下」，刻意讓兩位女主角「保持距離」，甚至連同一場景的拍攝時間都被巧妙錯開，林依晨得知入圍，開心表示，「台越混血的演員楊富江（江江）已經第3度入圍金鐘獎，《彈味中的嬰孩》故事描述一個在色情養生館工作的越南新住民黎清清，跟丈夫無愛情基礎的她心靈匱乏，與繼女白家家在同屋簷下療癒彼此。某日一神祕客人唐梅軍來到養生館，婚姻及身體都被販賣的黎清清，不禁開始檢視自己的內心所嚮。楊貴媚除了入圍迷你劇集女主角獎外，也以《有生之年》入圍戲劇節目女主角獎，收到消息時她正在電影宣傳行程，她開心地說，「非常謝謝評審看到我們的努力跟演出，我也感恩《有生之年》、《暗潮》兩個戲的劇組、導演跟合作的演員們，你們非常棒！我們被看見了，恭喜大家。」還不忘宣傳新片說電影《小雁與吳愛麗》10月10日即將上映，要大家進戲院看戲。鏡文學首部自製影集《八尺門的辯護人》，今發布角色介紹篇花絮，李銘順飾演的公設辯護人「佟寶駒」，因一起發生在家鄉基隆八尺門的滅門血案，和初孟軒飾演的替代役「連晉平」、雷嘉汭飾演的外籍移工「莉娜」三人誓言追查真相，竟意外牽扯出案件背後隱藏的層層糾葛。