金鐘獎入圍／胡瓜全槓龜！評審認「經過多輪廝殺」：是最大遺珠

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▲今（11）日舉行第59屆金鐘獎入圍記者會。（圖／三立提供）

▲節目類評審主委劉思銘坦言胡瓜是最大遺珠。（圖／三立提供）

第59屆金鐘獎在10月18日、10月19日於台北流行音樂中心舉辦，今（11）日舉行入圍記者會，本屆綜藝入圍最大贏家為吳宗憲，他以《綜藝大熱門》、《小明星大跟班》雙料入圍，反而胡瓜雖然目前手上有多個節目，包括《綜藝大集合》、《拜託ATM Battle》等節目，卻完全沒有入榜，對此，節目類評審主委劉思銘也坦言：「我們經過很多輪的廝殺，瓜哥確實是最大遺珠。」劉思銘表示，他們針對很多節目做比較，很多沒入圍的節目也很出色，所有沒入圍的節目、主持人都是遺珠，而陶晶瑩的節目《全明星辯論會》入圍「最佳綜藝節目獎」，她本人卻沒有入圍「最佳綜藝節目主持人獎」，劉思銘也坦言，《全明星辯論會》的整個節奏、來賓、過程都非常新穎，被問到討論最久的是哪個項目，他表示：「一樣久，這些東西都是非常重要，但益智會比較久一點。」劉思銘直言，這屆最讓人眼睛一亮的是實境類節目，「整體看起來，現在整個媒體分眾越來越多，主要是看這個節目本身的未來趨勢、市場，至少討論度要很高，現階段跟下一個階段，這些節目製作的趨勢，「再來就是實境節目真不真實，這跟傳統綜藝節目又不一樣，真不真實之外，你的故事線要引人入勝，對評審來講會比較注意到這個特色。」今年金鐘獎節目類有886件作品報名參賽，劉思銘坦言本屆的件數不但多，探討的議題也非常廣泛，「從親子議題到寵物到大自然生態到環保，我覺得都很不容易，他關懷的觸角是滿多的。」