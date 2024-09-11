中秋節沒連假「問題全跑出來」！一堆人超虧後悔　請特休美夢破碎

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▲今年中秋節沒有連假，加上天氣炎熱，烤肉風氣將不如往年。（圖／記者徐銘穗攝）

▲今年中秋節首次遇到沒有連假的情況，有許多人主張「要連休自己請特休」，認為可以自己選擇才是最好的。（圖/記者張嘉哲攝）

▲不過多數人則表示，特休天數都還不多，明明有現成連假可以放還要自己請特休放連假；另外則有代班性質的職業眾多，根本不可能想請假就請假。（示意圖／Pexels）

▲2028年的清明節、中秋節、國慶日如果還是沒有彈性補班的話，民眾想放連假一年就要花掉三天特休，該年恐怕也是近年最少連假的一年。（圖/記者張嘉哲翻攝）

今年中秋節首次沒有連假，連帶影響到許多人的烤肉、旅遊行程，去年多數聲浪主打「要放連假自己請特休」，行政院人事總處也聽取人民意見全面取消補班彈性放假制度，在今年中秋節台灣民眾首次體會到沒有連假之後，一名網友在PTT貼文指出「去年也不爽補班太多的人，今年會因中秋節沒連假後悔嗎？」貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「我覺得一堆人邏輯很怪，那為什麼不是不想補班的人自己請特休啊，台灣都這樣彈性放假幾年了，就是有那個需求。」事實上，這項制度的取消到底好不好，隨著個人的職場環境不同一定會有不同的看法，肯定沒有辦法做到最完美，不過認為取消不好的人則表示「不是每個人特休都很多，」、「」、「」整體來說，這件事只能說是公說公有理，婆說婆有理。另外許多人表示「要連休自己請特休」，根據《勞動基準法》規定，，通常那種必須互相代班的工作，今年的彈性放假制度取消，影響到的只有中秋節、國慶日，然而打開2025年的行事曆，而如果把行事曆往後翻的話，，許多人都要返鄉掃墓，如果沒有連假的話，許多人就要舟車勞頓來回，