中秋節沒連假「問題全跑出來」！一堆人超虧後悔　請特休美夢破碎

今年中秋節首次沒有連假，連帶影響到許多人的烤肉、旅遊行程，去年多數聲浪主打「要放連假自己請特休」，行政院人事總處也聽取人民意見全面取消補班彈性放假制度，在今年中秋節台灣民眾首次體會到沒有連假之後，有另一群勞工才發現沒有連假並不好，但是不論是後悔還是想改變現況都已經來不及，引起廣大討論。
一名網友在PTT貼文指出「近期看到很多去年不爽要補班的人，到了今年中秋連假發現沒有連假很不方便而後悔，我個人是沒有後悔，比起休4天的連假，補班只有週休一日更痛苦，要連假排特休不就好了？去年也不爽補班太多的人，今年會因中秋節沒連假後悔嗎？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「完全不會，這樣中秋節那週放三天假超讚」、「根本比連上六天班好很多」、「非常的舒適，想要連假請善用特休」、「基本上其實很多公司根本不用補班，這樣改他們直接虧大了」、「很多職業不是想請假就請假.....都有代班制度」、「我覺得一堆人邏輯很怪，那為什麼不是不想補班的人自己請特休啊，台灣都這樣彈性放假幾年了，就是有那個需求。」
中秋節首度沒有連假！想要連假自己請特休「沒想像中完美」
事實上，這項制度的取消到底好不好，隨著個人的職場環境不同一定會有不同的看法，肯定沒有辦法做到最完美，以現在彈性補班制度取消之後，認為好的人表示「不用連續上班六天」、「自己請特休小孩還可以丟到學校放風」、「放假人數變少，出門更不會塞車。」
不過認為取消不好的人則表示「不是每個人特休都很多，本來有方法可以增加連假，卻要用少數的特休去放連假，根本白白浪費」、「許多工作上沒有辦法集體請特休，就算勞基法保障那是勞工權益，但現實生活中根本不是這樣」、「本來公司原本的政策就不需要補班就有連假，結果現在反而被吃掉。」整體來說，這件事只能說是公說公有理，婆說婆有理。
另外許多人表示「要連休自己請特休」，根據《勞動基準法》規定，雖然保障「雇主不可拒絕勞工在任何時候申請特休的權利」，但如果實務上會有勞資雙方的營業、工作考量，因此《勞動基準法》也提到「雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整」，通常那種必須互相代班的工作，在經過協調之後，勞工也會妥協，畢竟「吃人頭路」，實務上沒有「要連休自己請特休」這麼完美。
彈性放假取消今年只影響中秋、國慶！這年恐變最少連假年
今年的彈性放假制度取消，影響到的只有中秋節、國慶日，然而打開2025年的行事曆，會發現明年的多個節日剛好都是落在週五至週一，因此不論是使用現在的新制還是過去彈性補班的舊制，全年的補班日都只有1天，這表示真的只是2023年遇到有6天的補班大年，加上又太過密集，才會讓人覺得補班怎麼這麼多，但實際上每一年的補班日大多都只有1至3天。
而如果把行事曆往後翻的話，會發現到了2028年的清明連假就在週二，許多人都要返鄉掃墓，如果沒有連假的話，許多人就要舟車勞頓來回，原本只要跟著彈性放假制度就能有4天連假，但卻要花掉自己的特休去休連假。甚至同年的中秋節、國慶日通通沒有連假可以放，2028年如果還是沒有回調彈性放假的制度，恐怕是近幾年最少連假的一年。
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「完全不會，這樣中秋節那週放三天假超讚」、「根本比連上六天班好很多」、「非常的舒適，想要連假請善用特休」、「基本上其實很多公司根本不用補班，這樣改他們直接虧大了」、「很多職業不是想請假就請假.....都有代班制度」、「我覺得一堆人邏輯很怪，那為什麼不是不想補班的人自己請特休啊，台灣都這樣彈性放假幾年了，就是有那個需求。」
中秋節首度沒有連假！想要連假自己請特休「沒想像中完美」
事實上，這項制度的取消到底好不好，隨著個人的職場環境不同一定會有不同的看法，肯定沒有辦法做到最完美，以現在彈性補班制度取消之後，認為好的人表示「不用連續上班六天」、「自己請特休小孩還可以丟到學校放風」、「放假人數變少，出門更不會塞車。」
不過認為取消不好的人則表示「不是每個人特休都很多，本來有方法可以增加連假，卻要用少數的特休去放連假，根本白白浪費」、「許多工作上沒有辦法集體請特休，就算勞基法保障那是勞工權益，但現實生活中根本不是這樣」、「本來公司原本的政策就不需要補班就有連假，結果現在反而被吃掉。」整體來說，這件事只能說是公說公有理，婆說婆有理。
另外許多人表示「要連休自己請特休」，根據《勞動基準法》規定，雖然保障「雇主不可拒絕勞工在任何時候申請特休的權利」，但如果實務上會有勞資雙方的營業、工作考量，因此《勞動基準法》也提到「雇主基於企業經營上之急迫需求或勞工因個人因素，得與他方協商調整」，通常那種必須互相代班的工作，在經過協調之後，勞工也會妥協，畢竟「吃人頭路」，實務上沒有「要連休自己請特休」這麼完美。
彈性放假取消今年只影響中秋、國慶！這年恐變最少連假年
今年的彈性放假制度取消，影響到的只有中秋節、國慶日，然而打開2025年的行事曆，會發現明年的多個節日剛好都是落在週五至週一，因此不論是使用現在的新制還是過去彈性補班的舊制，全年的補班日都只有1天，這表示真的只是2023年遇到有6天的補班大年，加上又太過密集，才會讓人覺得補班怎麼這麼多，但實際上每一年的補班日大多都只有1至3天。
而如果把行事曆往後翻的話，會發現到了2028年的清明連假就在週二，許多人都要返鄉掃墓，如果沒有連假的話，許多人就要舟車勞頓來回，原本只要跟著彈性放假制度就能有4天連假，但卻要花掉自己的特休去休連假。甚至同年的中秋節、國慶日通通沒有連假可以放，2028年如果還是沒有回調彈性放假的制度，恐怕是近幾年最少連假的一年。