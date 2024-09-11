台灣鐵路文化展前展亮相日本東京　排骨飯便當連結兩國味覺記憶

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▲「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」展覽。（圖／文化部提供）

▲作品《鐵路便當之旅》系列漫畫的監修櫻井寬（右）及鐵道便當職人李玉霞（左）回憶當年的鐵道交流經歷。（圖／文化部提供）

為了推廣台灣鐵道文化，文化部駐日本代表處台灣文化中心合作國家鐵道博物館籌備處，最近在東京辦理「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」展覽，也是明年2月將在日本最具代表的大宮鐵道博物館的前導展覽，開幕活動現場除了台鐵台北餐廳退休經理李玉霞、退休領班黃明珠製作飄著台灣味的排骨飯，還有其他產官學界等30餘名來賓，帶來「色、香、味」的感官體驗。文化部表示，駐日台灣文化中心舉辦的「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」展覽是為明年2月大宮鐵道博物館台灣鐵道展的前導展覽，開幕儀式邀請駐日本代表處副代表周學佑、日本鐵道博物館館長大場喜幸致詞，現場還有來自日本鐵道文化、出版、漫畫等台灣、日本文化界人士出席，共同推薦本次展覽。駐日本代表處副代表周學佑表示，台灣與日本地理相鄰，歷史連結，長期交流匯聚出許多共同的記憶及歷史文化，「鐵道」、「便當」就是其中最具代表性的詞彙，而當「鐵道」、「便當」兩字連結，形成一個特殊的情感，代表的不再只是以經濟實惠、美味可口的在地美食，而是個人成長的酸甜苦辣經驗與故事。國家鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰指出，國家鐵道博物館籌備處籌備處的首次海外展覽，是以台灣當前廣受歡迎的鐵路便當作為主題，便當已是台灣、日本的共通文化語言，這種已經內化的台灣人味覺記憶與鐵道故事，表達在地文化價值，放入國際顯得格外具有特色，就是「愈在地、愈國際」的道理。文化部指出，鐵博策展團隊是從文獻資料與口述歷史梳理脈絡、文化與人文的交互影響，介紹不同時期的台灣鐵路便當與相關的珍聞軼事，例如日本時代主要車站的鐵路便當菜色與評價、戰後台灣鐵路便當代名詞排骨飯的淵源與秘辛，展覽呈現台灣、日本鐵道文化的淵源與發展過程的異同。日本大宮鐵道博物館館長大場喜幸除了致詞表達對於特展的高度的評價，並且預告明年2月下旬，大宮鐵道博物館將與國家鐵道博物館籌備處、駐日台灣文化中心推出台日鐵道主題的企劃展覽，屆時就會融合更多台灣與日本鐵道相關文物與故事，作為台灣、日本的2個主要鐵道博物館，去年7月簽署交流合作協定之後的初步成果。文化部說明，開幕活動特別安排台灣鐵路台北餐廳退休經理李玉霞、退休領班黃明珠，分享她們多年的製作餐點經驗與背後的故事，現場也有送上飄著濃濃台灣味的排骨便當，也讓出席的來賓驚艷不已，而在2名職人的監製指導，以及熱心台灣僑胞的協助調理之下，與會的貴賓能在參覽特展之餘，還有「色、香、味」的感官體驗，也為開幕活動增添熱鬧的互動。另一方面，出席開幕活動的日本鐵道界、文化界來賓相當踴躍，除了鐵道博物館長大場喜幸、副館長荒木文宏，還有日本鐵道保存協會前顧問名取紀之、熱愛台灣的鐵道攝影作家結解喜幸、鐵道人網紅豐岡真澄、鐵道旅行作家白川淳、交通新聞社編輯主幹助川和彥、一般財團法人臺灣協會理事岡部千枝、公益社團法人日本觀光振興協會常務理事檜垣克己等30餘名來賓。不僅如此，暢銷書《鐵路便當之旅》系列漫畫的作者早瀨淳、監修者攝影家櫻井寬特別受邀到場，這部系列漫畫多年前以專輯介紹台灣，2名藝術家在旅行期間偶遇鐵道便當職人李玉霞，就將這段故事繪入內容，後來李玉霞再次與他們重逢，雙方喜出望外，也是開幕儀式中的溫馨插曲。文化部表示，「搭火車，品台灣：台灣鐵路便當物語」展期是從9月10日至11月8日，透過最能反映庶民飲食習慣的鐵路便當在不同時代、不同地區的風味與樣貌，連結味覺記憶與鐵道故事，品味早已內化成為生活一環的台灣鐵道文化，駐日台灣文化中心期待透過台灣、日本鐵道印象的關聯性質，吸引日本民眾的關心，進而促成更多日本民眾認識台灣鐵道文化。