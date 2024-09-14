獨／馬英九率團赴泰北緬懷孤軍英魂　團員上吐下瀉疑遭「下降頭」

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前總統馬英九上月初率基金會「大九學堂」的同學到泰國北部參訪交流，緬懷泰緬孤軍的血淚歷史，悼念先烈英魂，但途中卻有約三分之一團員出現發燒腹瀉症狀，且離奇的是，返台後兩天，團員又全都恢復健康，有團員懷疑是因泰北山區偏遠，屬性較陰，疑似遭「下降頭」。不過馬英九基金會執行長蕭旭岑澄清，應該只是水土不服、旅遊性的腸胃炎，盼外界勿穿鑿附會。馬英九上月受泰國中華會館邀請，出席第27屆中山講座，赴泰國曼谷朱拉隆功大學發表演說，隨後帶「大九學堂」訪問泰北美斯樂，緬懷泰緬孤軍。馬英九還在臉書稱「向孤軍致敬」，「國旗飛揚在美斯樂山區，國歌響徹興華中學，「孤軍沒有忘記中華民國，中華民國也沒有忘記你們。」美斯樂在泰北與緬甸、寮國邊境附近，距離南部的首都曼谷距離超過8百公里，開車要12小時以上。有知情人士透露，到美斯樂不久，就開始有團員感到身體不適，開始腹瀉發燒，原本以為是食物中毒，但全團吃的食物都一樣，卻只有部分團員有類似症狀，因此有人懷疑是在當地被下降頭。但要說被下降頭，團員幾乎都是第一次到泰北，不可能與人結怨，因此也有人懷疑，是因當時已是農曆七月，且馬英九是史上首位到泰北緬懷孤軍先烈的總統級人物，先烈英魂都「踴躍出席」，陰氣太盛，有些團員氣場不夠旺，才不小心被煞到。果不其然，團員離開當地返台後，就都陸續康復。而當屬氣場最旺的馬英九，全程也都平安無事。馬英九2008年參選總統時，也遇過類似下降頭傳聞。當時距離總統大選投票還剩一個月，台南天后宮被爆料，把戴着馬頭的小人偶與聚寶盆，放在媽祖神像正下方，佈局和泰國陰廟養小鬼等邪術相似，疑是對馬英九下降頭。廟方否認其事，澄清純屬信眾以此招財。