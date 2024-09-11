中國解禁文旦卻限花蓮　賴清德批：分化台灣、不利建立台海互信

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中國國台辦日前宣布恢復台灣文旦柚進口，首批僅花蓮16家果園、19個包裝廠獲准輸中。對此，身兼民進黨主席的總統賴清德今（11）日在民進黨中常會強調，對於兩岸對等、尊嚴的互動，台灣都非常歡迎，更樂見兩岸進行交流往來，但中國利用特殊化經貿往來，作為分化台灣的工具，反而不利於建立台海的往來互信，以及促進區域的穩定繁榮。民進黨今舉行中常會，據轉述，賴清德在會中指出，台灣在國際體育賽事持續發光發熱，巴黎帕運在幾天前落幕，在這個英雄匯集、成就自己的舞台上，有13位台灣英雄出賽，勇奪3銀2銅，創下台灣近4屆帕運的最佳成績。賴清德提到，代表台灣的棒球少年們，也在「世界次青少棒錦標賽」衛冕冠軍、在「威廉波特世界少棒錦標賽」奪得亞軍、在「U15世界盃棒球賽」逆轉勝拿下季軍，還有「U18亞洲青棒錦標賽」也拿下冠軍。賴清德說，要感謝賽場上的台灣選手、教練團、以及所有後勤夥伴，展現出全力以赴、不怕挑戰的台灣精神，讓世界看見台灣。另外，賴清德表示，近期中國恢復台灣文旦輸入，但只有特定縣市的文旦被列入輸入清單；而且中方並沒有透過兩岸合作的檢疫平台，和台灣磋商及告知檢疫科學條件等規範。賴清德強調，對於兩岸對等、尊嚴的互動，台灣都非常歡迎，更樂見兩岸進行交流往來，但中國利用特殊化經貿往來，作為分化台灣的工具，反而不利於建立台海的往來互信，以及促進區域的穩定繁榮。賴清德也說，美國聯邦眾議院昨天通過《台灣衝突嚇阻法案》，若台海發生衝突，此法授權揭露中國高層領導人在全球的非法資產，並可切斷中國高層使用美國金融體系服務措施，以嚇阻中國侵略台灣。賴清德表示，民主同盟國家透過具體的行動，一同撐起「民主保護傘」，台灣會持續努力，為全球的民主、和平、繁榮做出貢獻，維持台海和平，並致力促成印太區域和平穩定。