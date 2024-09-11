力抗出國潮！新光三越業績成長　吳昕陽導入AI「揭智慧百貨藍圖」

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▲今年雖然受到旅遊潮衝擊，不過旅客在國外大多主攻精品類，今年靠著家電、生活用品、餐飲類別的業績成長補足缺口。（圖／記者鍾怡婷攝）

出國熱潮衝擊百貨業者，新光三越總經理吳昕陽今（11）日坦言「上半年業績受到影響」，不過新光三越截至目前，仍維持1.7％正成長，接下來年度大檔周年慶助攻，力拼達標2024年的業績目標989億元。此外，新光三越也跟上AI熱潮，著重發展智慧聊天機器人，未來除了行銷自動化外，也希望將民眾的消費數據變現，當客人一走進商場、打開APP，就能自動制定個人化的消費建議。新光三越2024年業績目標喊出989億元，希望朝千億大關邁進，不過今（11）日吳昕陽受訪坦言，上半年受到旅遊熱潮影響，營收沒有達到心目中預期「現在百貨產業呈現0成長狀態」，不過新光三越仍力抗困境，在上半年維持1.7%成長率。新光三越執行副總經理吳昕昌進一步說明，今年雖然受到旅遊潮衝擊，不過旅客在國外大多主攻精品類，今年靠著家電、生活用品、餐飲類別的業績成長補足缺口。新光三越也持續改裝引進新櫃位，汰換營收不佳的品牌「做得不好就會換掉」，尤其餐飲櫃位未來會越來越多樣性，讓顧客在商場內的用餐時間拉長，促進消費。並且吳昕陽也提到未來新光三越將會結合數據達到增長營收的目標，目前已進行到行銷自動化，機器人可以輔助每一個百貨檔期，制訂適合的行銷策略以及廣告文宣。新光三越終極目標，是希望AI機器人可以對每個顧客量身打造個人化消費建議，不僅僅是消費過後的數字資料，而是能夠收集顧客的假設消費者預訂下週餐廳用餐，系統自動化整合顧客是否有生日、特殊節日需求，主動推薦購買鮮花、禮物等，透過AI智慧即時了解客戶需求，讓顧客一踏進百貨、打開APP，就能獲得需要的資訊。並且AI智慧也可以應用到商場安全，像是監視器是否可以偵測到有顧客跌倒，在第一時間提供需要的幫助。