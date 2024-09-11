超過200人死亡或失蹤！颱風摩羯重創越南　水位升至二級警戒

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颱風摩羯重創越南北部，雖然暴風圈已遠離，然而河內紅河水位升至二級警戒，本週全市仍有淹水的危機，颱風摩羯迄今已造成越南143人死亡、58人失蹤、超過800人受傷，合計有超過200人死亡或失蹤，是數十年來越南遇過的最強颱風。根據越南媒體《年輕人報（Tuoi Tre）》，越南國家水文氣象預報中心指出，11日清晨5時，紅河在河內的水位達10.76公尺，超過二級警戒線0.26公尺，預計紅河河內段的水位將於今天午後達到峰值，全市高度戒備洪水。據悉，紅河水位的高度已達到16年來新高，橫跨紅河的龍邊橋（LongBien）10日下午3時起全面禁止通行，河內市另一座橫跨紅河的章陽橋（Chuong Duong）10日上午8時30分起已限制部分車輛通行，包括9人座以上車輛和小貨車等都禁止上路。附近居民自昨天深夜陸續撤離，由於水深及胸還出動救生艇協助。紅河全長1149公里，發源於中國雲南省，在越南境內的河段達510公里，目前隨時都有水淹河內的危機。相關單10日大舉出動清理之前被風吹倒的樹木，以免洪水爆發加劇災情。颱風摩羯造成河內市約2.5萬棵樹木倒塌，當前清理重點以會影響交通的路樹為主，後續再處理公園內的倒樹。