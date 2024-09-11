國台辦聲援柯文哲！批「綠色恐怖」　陸委會回嗆：我們跟中共不同

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民眾黨主席柯文哲涉嫌在台北市長任內圖利京華城，遭到羈押禁見，國台辦今聲援，痛批賴清德當局上台以來，一再操弄司法、行政等手段，在島上大肆製造「綠色恐怖」。對此，陸委會也回應反擊，中華民國是實行制衡分權的自由民主政體，司法系統獨立辦案，非任何政黨或行政部門可以干預控制，跟中共公檢法司一體為黨服務的專制體制完全不同，請陸方不要用自己狹隘的眼光來看待台灣，更不要試圖見縫插針，如此只會自曝其短，讓世人貽笑大方。對於柯文哲司法案件，國台辦發言人陳斌華表示，「賴清德當局上台以來，一再操弄司法、行政等手段，公器私用，黨同伐異，在島上大肆製造『綠色恐怖」。其目的是追殺不支持民進黨、不認同『台獨』的各界人士，以謀求一人、一黨之私利，並為其遂行『台獨』排除障礙。多行不義必自斃，賴清德當局胡作非為，必遭民意唾棄。」陳斌華還說，「台獨是歷史逆流，是絕路；統一是歷史大勢，是正道。不管島內局勢如何變化，不管誰當權，都改變不了兩岸同屬一個中國的事實，改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，阻擋不了祖國終將統一的歷史大勢。」對此，陸委會兩點回應，中華民國是實行制衡分權的自由民主政體，人民的權利皆受正當法律程序保障，司法系統獨立辦案，非任何政黨或行政部門可以干預控制，此與中共公檢法司一體為黨服務的專制體制完全不同。陸委會表示，請陸方不要用自己狹隘的眼光來看待臺灣，更不要試圖見縫插針，如此只會自曝其短，讓世人貽笑大方。