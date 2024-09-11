台灣「火球男」潘文輝升上2A！是否參戰世界棒球12強中華隊仍未知

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潘文輝升上2A！效力費城費城人隊系統的潘文輝，在臉書粉專今（11）日宣布，潘文輝去年新人球季從1A出發，在1A出賽27場，其中有1場先發，共投57.2局，送出81次三振，防禦率2.81，他在季中升上高階1A，出賽6場投6局，防禦率15.00。潘文輝本季待過新人聯盟、1A、高階1A，尤其在高階1A出賽14場，其中1場先發，共投21局，防禦率1.29。而他在4月因手腕傷勢，曾經進過傷病名單，不過他在6月份復出，順利升上2A。而中職在9日公布世界棒球12強賽中華隊60人大名單，總教練曾豪駒也回台報告日前完成旅外球員視察，60人名單包括中職52人、旅外8人，其中投手29人、捕手6人、內野手14人、外野手11人，預計在10月份提交最終28人名單。曾豪駒日前表示，投手方面較難抉擇，旅外入選的也多為投手，接下來會持續追蹤觀察，希望最後可以組成最佳陣容，帶領球隊打出佳績。而潘文輝不在40人名單，可能在9月擴編時上大聯盟「開箱」，也有可能季末回台，加入中華隊行列。