賴清德被解放軍圍困金門？他曝真相「安撫中國民心的大內宣」

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網傳總統賴清德日前赴金門參與823砲戰紀念活動時，因中國軍演受困金門兩天，台灣事實查核中心今（11）日表示，查證此為不實訊息，且中國從9月至今持續出現相關文章與影片。對此，知情人士表示，此波假訊息疑為中國的認知作戰手法，應是為中國日益惡化的經濟問題轉移焦點、挽救民心，提醒注意近期也有部分台灣媒體以高度近似的敘事脈絡，呼應中國當局所操作的「疑賴論」說法。近期國內有名嘴上節目指稱，賴清德8月23日上午趕在清晨6時赴金門參與823砲戰66週年紀念活動，後因中國軍機、軍艦進行圍台軍演，以致賴清德受困於金門24小時，直至8月24日解放軍結束演習才半夜回到台北。台灣事實查核中心查證發現，該內容為不實訊息，多家媒體當日直播與報導都可證實賴清德並未受困金門。不過，事實上，賴清德在8月23日當日上午約9時抵達金門後直赴太武山公墓，9時30分主持「823戰役66週年追悼典禮」，11時30分出席「823參戰官兵、遺族午宴」，金門行程結束後，中午隨即返抵台灣，下午3時於台北出席「2024巴黎帕運代表團授旗典禮」。台灣事實查核中心指出，謠言主要流傳的網路影片分別來自前民進黨立委郭正亮節目談話、前國民黨立委邱毅社群平台影片以及資深媒體人唐湘龍網路節目談話，三人說法雷同且發表時間相近，此後各式網路平台即開始重製、轉發，尤其中國從9月至今，持續出現大量「賴清德受困金門」的文章與影片。知情人士分析，此番操作是典型的認知作戰手法，除了鎖定台灣政府，同時也是安撫中國民心的大內宣，目前中國內部經濟日益惡化，不僅消費零售、出口與固定資產投資等「三駕馬車」持續下滑，又面臨西方國家的經濟與科技制裁，已被壓得喘不過氣。知情人士認為，由於中國經濟問題日益嚴峻，導致北京政府不得不採取虛張聲勢的手段轉移國內視線，利用打壓台灣來掩蓋其疲弱的經濟狀況。