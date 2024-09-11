國台辦挺林依晨「何錯之有？」　批長榮拒掛五星旗是吃飯砸鍋

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藝人林依晨在中國綜藝節目自稱「我是成都人」掀起廣大爭議，中國國台辦發言人陳斌華針對多起台海熱議話題進行回覆時，也表態力挺林依晨「台灣藝人表達對中華兒女身分的認同，人之常情，何錯之有？」，另一方面也對針對巴黎長榮桂冠酒店拒掛五星旗一事表示，支持台企到中國發展，但堅決反對「幹吃飯砸鍋的事」。中國國台辦發言人陳斌華今（11）在例行記者會上談及多起有關中國與台灣之間的要事，其中針對巴黎長榮桂冠酒店在奧運會期間拒掛五星紅旗，引發小粉紅氣炸出征，接下來上海長榮集團發布聲明後，長榮集團再發表聲明，表示堅持「九二共識」、反對「台獨」一事，他就稱「希望長榮集團秉持民族大義，站穩立場」。陳斌華稱，希望長榮集團堅持九二共識、反對台獨，並以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展，「我們歡迎並支持廣大台胞台企來大陸投資發展的態度是一貫的、明確的，同時也決不允許支持『台獨』、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹『吃飯砸鍋』的事。」同時他也表態力挺林依晨，稱「台灣演藝人員介紹自己的祖籍地，表達對中華兒女身份的認同，人之常情，何錯之有」，陳斌華以自身為例回應稱，「就像我工作生活在北京數十年，有人問我是哪裡人，我會很自然地回答『福建人』」。接著他又批「親綠網軍對一些藝人的網暴，再度證明『台獨』即『台毒』、『反中』則反智，台灣內部長期『去中國化』荼毒甚劇、貽害無窮」，痛批這麼一件符合人之常情的事情為什麼會在台灣內部引起爭議，「究其原因，就是民進黨當局長期『去中國化』，『台獨』勢力長期大搞『文化台獨』造成的。」對於相關爭議，林依晨日前出席活動時表示，「成都、台北、宜蘭是我祖父母、外祖父母還有我自己成長的地方，沒有這些地方、這些人，就沒有現在的我，請大家理解。」