中秋節用手指月亮！小朋友「被割耳朵」嚇壞了　醫揭神秘力量真相

一年一度的中秋節就來了，高掛在夜空中的月亮也越來越圓。許多台灣人小時候，都曾被爸媽提醒「不要用手指月亮，小心被月娘割耳朵」，聽完故事後也仍有調皮小朋友會偷偷指月亮，結果隔天醒來爾多真的好痛，嚇得直到長大依然記憶深刻。對此，兒科醫生傑登也以醫學角度來解釋「割耳朵傳說」神秘力量的來源，同時科普避免方法，讓小朋友們不用在體驗到「割耳朵」的痛楚。
割耳朵傳說真相揭曉！不要再懷疑月亮出手了
兒科醫生傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」發文，中秋節快到了，民間傳說「月亮割耳朵」，表示當小孩用手指了月亮後，耳朵後面會出現紅腫或裂痕，是因為被月亮的影響，但這其實是常見的「異位性皮膚炎」。
異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病，常見於嬰幼兒及兒童，表現為皮膚乾燥、紅腫、發癢，尤其容易發生在耳後、脖子、手肘內側等不易清潔的部位。
為什麼會被「割耳朵」？小朋友洗澡忘了清潔到
1. 皮膚褶皺與摩擦：耳後皮膚薄且有褶皺，容易因為耳機、口罩等物品的摩擦而受刺激。
2. 汗水積聚：耳後容易積聚汗水和皮脂，會刺激皮膚引發炎症。
3. 清潔不足：小孩洗澡常常忘了洗耳後，汗水、油脂和污垢累積，加重皮膚刺激。
如何預防「割耳朵」發生
1. 認真保濕：每天使用溫和、無香料的保濕霜，尤其是在洗澡後立即塗抹耳後，鎖水保濕。
2. 避免刺激：選用不含香料的肥皂，並盡量減少耳後摩擦的機會。
3. 注意汗水：當孩子流汗時，使用濕毛巾把耳後的汗水擦掉可減少發作。
4. 控制搔癢：若感到皮膚搔癢，盡量避免抓癢，以免破壞皮膚引發感染，可使用含有低劑量類固醇的藥膏來緩解癢感。
割耳朵一直無法復原怎麼辦？醫師建議快點治療
傑登醫師解釋，被割了耳朵之後一直沒好，不是因為來自月亮的懲罰太重，而是可能合併黴菌或細菌感染了！
1. 黴菌感染：若皮膚處於潮濕環境，黴菌容易孳生（尤其是念珠菌），導致皮膚紅腫、脫皮、癢感加劇。這時需使用抗黴菌藥物治療。
2. 細菌感染：皮膚因抓癢破損時，容易引發細菌感染，表現為膿液、結痂或擴大紅腫範圍。需要配合抗生素藥膏或口服抗生素治療。
傑登提醒，「月亮割耳朵」的傳說雖可愛，但耳後的傷並非神秘力量造成，而是可透過適當照護與治療來改善的皮膚問題。若耳後搔癢、紅腫或反覆發作，應盡快就醫治療，避免病情惡化。
看完醫師破解「割耳朵」傳說的迷信之後，也讓不少過來人笑稱「年輕時淘氣指了很尖的月亮，晚上睡覺就真的耳朵流血」、「月娘OS：小朋友洗澡沒弄乾淨不要怪我」、「我小時候聽到，就更故意指，結果剛好是異膚體質，耳朵受傷直接嚇到」。
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兒科醫生傑登在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」發文，中秋節快到了，民間傳說「月亮割耳朵」，表示當小孩用手指了月亮後，耳朵後面會出現紅腫或裂痕，是因為被月亮的影響，但這其實是常見的「異位性皮膚炎」。
異位性皮膚炎是一種慢性、反覆發作的過敏性皮膚病，常見於嬰幼兒及兒童，表現為皮膚乾燥、紅腫、發癢，尤其容易發生在耳後、脖子、手肘內側等不易清潔的部位。
為什麼會被「割耳朵」？小朋友洗澡忘了清潔到
1. 皮膚褶皺與摩擦：耳後皮膚薄且有褶皺，容易因為耳機、口罩等物品的摩擦而受刺激。
2. 汗水積聚：耳後容易積聚汗水和皮脂，會刺激皮膚引發炎症。
3. 清潔不足：小孩洗澡常常忘了洗耳後，汗水、油脂和污垢累積，加重皮膚刺激。
如何預防「割耳朵」發生
1. 認真保濕：每天使用溫和、無香料的保濕霜，尤其是在洗澡後立即塗抹耳後，鎖水保濕。
2. 避免刺激：選用不含香料的肥皂，並盡量減少耳後摩擦的機會。
3. 注意汗水：當孩子流汗時，使用濕毛巾把耳後的汗水擦掉可減少發作。
4. 控制搔癢：若感到皮膚搔癢，盡量避免抓癢，以免破壞皮膚引發感染，可使用含有低劑量類固醇的藥膏來緩解癢感。
割耳朵一直無法復原怎麼辦？醫師建議快點治療
傑登醫師解釋，被割了耳朵之後一直沒好，不是因為來自月亮的懲罰太重，而是可能合併黴菌或細菌感染了！
1. 黴菌感染：若皮膚處於潮濕環境，黴菌容易孳生（尤其是念珠菌），導致皮膚紅腫、脫皮、癢感加劇。這時需使用抗黴菌藥物治療。
2. 細菌感染：皮膚因抓癢破損時，容易引發細菌感染，表現為膿液、結痂或擴大紅腫範圍。需要配合抗生素藥膏或口服抗生素治療。
傑登提醒，「月亮割耳朵」的傳說雖可愛，但耳後的傷並非神秘力量造成，而是可透過適當照護與治療來改善的皮膚問題。若耳後搔癢、紅腫或反覆發作，應盡快就醫治療，避免病情惡化。
看完醫師破解「割耳朵」傳說的迷信之後，也讓不少過來人笑稱「年輕時淘氣指了很尖的月亮，晚上睡覺就真的耳朵流血」、「月娘OS：小朋友洗澡沒弄乾淨不要怪我」、「我小時候聽到，就更故意指，結果剛好是異膚體質，耳朵受傷直接嚇到」。