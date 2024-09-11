越南人怎過中秋節？吃水果習慣沾辣椒　新住民曝故事跟台灣不一樣

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中秋節即將到來，移民署台中市第二服務站今（11）日舉辦新住民家庭教育課程，邀請越南籍多元文化講師龐善云為大家介紹越南中秋節慶習俗，更準備了文旦柚及越南辣椒鹽，讓新住民夫婦品嚐越南當地的柚子吃法，現場洋溢著歡笑及濃濃柚香的中秋氣氛。越南中秋節跟台灣一樣都是農曆8月15日，又稱「望月節」，但越南住在月亮上的不是嫦娥，而是阿貴，多元文化講師龐善云說，阿貴是一名男子，傳說他有一棵能治病的菩提樹，於是他就以此四處行醫救人，不料，有一天他的太太忘記了阿貴叮囑，用汙水澆了菩提樹，致菩提樹直衝天際，阿貴見狀連忙抓住樹根，也被帶往月亮，從此越南人在中秋節掛上燈籠，紀念在月亮上照顧菩提樹的阿貴。龐善云介紹，越南中秋就像台灣一樣，全家會聚在一起，賞月、品嚐月餅、水果及點心；不同的是，在越南孩子們會手提燈籠慶祝中秋，還有在越南吃水果會習慣沾著鹽巴或辣椒吃。服務站因此準備了文旦柚及辣椒鹽，讓現場的新住民夫婦品嚐。看著太太吃得很開心的張先生表示，辣椒鹽柚子的味道很特別，雖然在台灣有吃西瓜和鳳梨抹鹽巴的經驗，但還是不太習慣。味覺的衝擊，讓現場歡笑聲連連。站主任周佑仁表示，中秋味覺的食感體驗，滿足思鄉的新住民，也讓另一半體會到新住民來台受到的飲食、生活文化衝繫。只有雙方設身處地的為對方著想，互信互諒才能建立和樂家庭。