特企／羅志祥攜酒齡特厚成年度代言人　限量編號酒瓶引爆收藏熱潮

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知名藝人羅志祥近日正式成為酒齡特厚年度代言人，熱愛收藏名錶和潮流藝術精品的明星，無疑是酒界精品品牌酒齡特厚的最佳代言人選。羅志祥在接受訪問時，分享了他與酒齡特厚的緣分：“我快生日那天，有個朋友約我餐敘，突然送我一個很氣派的禮物。打開一看，真的是超浮誇的限量編號酒瓶，編號888剛好紀念我的生日。” 自此，羅志祥開始收藏酒齡特厚的各個酒款，對品牌有了更深的了解和熱愛。面對年輕人不太喝高粱酒的現象，羅志祥自信地說：“酒齡特厚創新潮流，將傳統的金門高粱釀造技術與現代精緻工藝相結合，為年輕人帶來全新高端的品飲體驗。這樣的高粱酒，怎麼會不受歡迎呢？連我都忍不住要收藏了！”羅志祥最新收藏的是一款酒齡特厚不倒翁造型紀念酒，在這可愛的外表下，藏有與金門酒廠合作的高粱酒。羅志祥一直強調成功的秘訣就是要有不怕失敗的精神，而這款不倒翁正是這種精神的完美象徵，永不倒下，因此他認為這款酒必須收藏。談到成為酒齡特厚代言人的原因，羅志祥表示：酒齡特厚的酒瓶設計也讓羅志祥印象深刻：每一款酒瓶都有獨立編號，不僅限量獨特，還提升了收藏價值。這些精心設計和釀造的藝術精品，無論是品飲還是收藏，都展現出無與倫比的品味。他稱讚道：這款酒瓶外觀精緻，送禮時人家會以為是藝術品，限量、獨特，完美符合我的品味。近日，羅志祥因酒齡特厚對高粱酒產生了濃厚的興趣，並分享了一個趣事。他與朋友在歡唱後回到家中，朋友發現了他收藏的一瓶酒齡較長的特級高粱酒，覺得非常帥氣且喜愛，於是羅志祥便將這瓶酒送給了朋友。後來，羅志祥想再購買這款酒時，才發現這是限量版，且非常難以入手。酒齡特厚品牌的創立源於對台灣傳統文化傳承「金門高粱酒」的熱愛和對創新的追求。每一瓶酒都是「世界唯一」、「專利設計」，由百位老師傅匠心獨運，經過1300度的高溫燒製，千錘百鍊成精品。致力於將這一傳統美酒融入現代創新，為消費者提供全新的品飲體驗。未來，酒齡特厚將推出一系列精心策劃的限量版和特別版IP酒款合作，以滿足不同風格品味和需求的消費者。無論是朋友聚會、家庭聚餐還是商務宴請，酒齡特厚的產品都能展現高端品味和獨特品飲體驗，是我的送禮首選！酒齡特厚門市詳細資訊：02 8295 0178