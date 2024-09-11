巨蝦比手臂還長太驚人！燒肉店新菜單　2480元通吃10款美日澳頂牛

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▲位在東區的禾馬燒肉，迎接中秋節，推出新菜單。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「十全巨牛」讓顧客能一次吃到聯合「美、日、澳」三國的頂級牛肉，並且共有10個部位。（圖／記者葉盛耀攝）

▲厚切牛舌烤好後現吃，外酥內柔嫩。（圖／記者葉盛耀攝）

▲「臂咚蝦海味拼盤」裡有生蠔、干貝、天使紅蝦、南美白蝦之外，還有號稱比手臂還長的臂咚蝦。（圖／記者葉盛耀攝）

▲將臂咚蝦與其他蝦隻放於烤網上，就可以比較出大小。（圖／記者葉盛耀攝）

▲加蘭姆酒再點火燒過的焦糖烤布蕾，是大人味甜點。（圖／記者葉盛耀攝）

▲老井燒肉的招牌品項「30公分厚切牛舌」，拉起來的長度，令人咋舌。（圖／記者葉盛耀攝）

中秋節將到來，選家燒肉店吹著冷氣吃烤肉是最舒適的選擇。位在東區巷弄的燒肉名店「禾馬燒肉」近日推出全新菜單，像是以「巨大」為主題的「十全巨牛」，能一次吃到聯合「美、日、澳」三國的頂級牛肉，各個油脂豐富，香嫩多汁。還有「臂咚蝦海味拼盤」，裡頭的臂咚蝦，身型個頭比手臂還長，烤好後吃得到蝦肉濃郁鮮味，與獨有的甘甜滋味。「禾馬燒肉」在東區已營業1年多，標榜輕奢華燒肉品牌，創辦人游宏達表示:「因為我個人私下就是愛跟朋友吃燒肉喝酒聊天，以想要開一個屬於自己朋友群的招待所，因此我們用的肉品跟裝潢設過特別挑選，聚餐請客絕對有面子，而店名『禾馬』其實就是『喝嗎?』的諧音，希望讓朋友客人都來這裡大口吃肉、大口喝酒，自在享受。」因為集團旗下另有居酒屋、鍋物，秉著能大量進口原物料與獨家管道之優勢，選用了不少獨特的食材，尤其本季以「巨大」為主題，其中的「十全巨牛」，讓顧客能一次吃到聯合「美、日、澳」三國的頂級牛肉，包括日本A5等級和牛，還有稀有的老饕上蓋、翼板、臀上蓋，還有澳洲和牛M9前腿芯跟招牌厚切牛舌，以及美國Pime等級牛小排。各種部位由服務人員現烤，拿捏精準火候，吃得到和牛獨有的脂香與滑嫩口感，尤其厚切牛舌最是華奢品項，業者說，這塊屬於牛舌根部，特別柔嫩因此可以厚切處理，以大火烤炙，約莫各翻兩次面即可，外表酥香、內層柔軟多汁，風味相當銷魂。「十全巨牛」每天限量10份，價格為四人4880元、雙人2480元。喜愛海鮮的別錯過「臂咚蝦海味拼盤」，每份價格為1,580元。有兩顆比手掌還大的日本肥嫩生蠔、日本的生食級干貝、天使紅蝦、南美白蝦之外，還有號稱比手臂還長的「臂咚蝦」，業者透露，這款蝦來自菲律賓，原名為「海草蝦」，並宣稱「比波士頓龍蝦還好吃」。經服務人員切小塊後入口，的確味道相當濃郁，滋味鮮甜且有Q實嚼勁，美味度的確不輸龍蝦肉。另還有多樣獨特肉類可單點，像是澳洲和牛的肋條，每份僅220元。或是日本A和牛，每份520元吃到老饕上蓋。業者還大推跟月圓呼應的「月見和露松葉蟹蒸蛋」滑嫩香濃，老少閒宜。還有加入由蘭姆酒再點火燒掉酒精成分的焦糖烤布蕾，有酒香無酒味，堪稱大人味甜點。禾馬燒肉還推出遊戲，每週三、五的晚間七點跟九點，擁有黃宣明星臉的帥哥店長Open還會陪顧客矇眼大玩Youtube熱門盲測遊戲「燒肉盲測」，猜對試吃肉品就可以玩燒肉轉輪，最大獎是價值880元的厚切牛舌。另外，台中的「老井極上燒肉」是近年新崛起的品牌，更領先其他品牌，直接北上到台北天龍國，選在信義商圈開設新分店，8月中已開始試營運。菜單中台北店限定套餐，雙人2999元、3人則為4190元，能一次吃到16道菜色，包含海陸食材、壽司、沙拉與甜點等，等於是最低每人約1500元通饗16道好料。另外，建議也可加點一份「30公分厚切牛舌」，能嚐到牛舌不同部位帶來的多重爽快感受。