U23／中華隊3:0險勝委內瑞拉！全隊慘遭投手壓制2安打罕見贏球

蔡佳諺近5場狂敲9安！鋒總認為場次太少　年輕人「穩定性」待觀察

記者林之越/新北報導

▲富邦悍將外野手蔡佳諺，掌握住先發機會，近5場出賽共敲出9支安打，總教練陳金鋒則認為年輕人的穩定性還有待觀察。（圖／富邦悍將提供）
▲富邦悍將外野手蔡佳諺，掌握住先發機會，近5場出賽共敲出9支安打，總教練陳金鋒則認為年輕人的穩定性還有待觀察。（圖／富邦悍將提供）
蔡佳諺近5場狂敲9安！富邦悍將前日遭遇主力傷兵潮，不少年輕選手因而得到上場機會，其中外野手蔡佳諺的表現相對亮眼，近5場先發都有敲安，總計敲出9支安打，打擊率也來到3成66。總教練陳金鋒今（11）日賽前接受訪問，認為蔡佳諺的身體狀況不錯，但現在連續先發場次還不到10場，年輕人的穩定性仍需要時間觀察，後續會讓他繼續去打。

我是廣告 請繼續往下閱讀
掌握傷兵潮時機　蔡佳諺站穩外野

富邦先前在8月陷入連敗，更寫下單月17敗的慘澹成績，一部分原因也出在球隊傷兵潮，從最早受傷的辛元旭、陳真，還有後來出現傷勢的王正棠、張育成，讓外野部分位置出現新面孔，例如蔡佳諺、周佳樂等人。

從8月底開始，扛下9場左外野先發的蔡佳諺，只有4日交手味全龍的比賽沒有敲出安打，上周面對台鋼雄鷹的3連戰中，更是有2場繳出猛打賞表現。對此，陳金鋒評價道：「身體狀況、打擊感覺也不錯，但現在也還不到十場，還太早。」

穩定性待觀察　防守基本功不差

他接著解釋：「現在年輕人，可能第一年打得好，但第二、三年未必好，要等這個選手的成績起伏相對不會這麼大，才是足夠穩定的選手。」不過陳金鋒也直言：「會讓他繼續去打。」

另外在守備部分，鋒總指出：「其實他（蔡佳諺）守備不錯，只是守備過程，要緊急處理球的時候，可能會緊張，畢竟一軍打出來的球，跟二軍打出來的球，還有比賽張力都不一樣，這是他要去適應的地方。」

新莊城堡守衛戰！富邦悍將今迎戰統一獅　力拚中止主場7連敗紀錄

富邦周佳樂遭驅逐出場！三振後低頭罵一字髒話　鋒總還原當下對話

中職／統一獅9：1大勝富邦悍將！古林睿煬5局狂飆8K　助隊止4連敗

中職／夢幻聯動！富邦悍將跨界合作魔物獵人　領球迷進入狩獵世界

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載