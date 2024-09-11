蔡佳諺近5場狂敲9安！鋒總認為場次太少　年輕人「穩定性」待觀察

蔡佳諺近5場狂敲9安！富邦悍將前日遭遇主力傷兵潮，不少年輕選手因而得到上場機會，其中外野手蔡佳諺的表現相對亮眼，近5場先發都有敲安，總計敲出9支安打，打擊率也來到3成66。總教練陳金鋒今（11）日賽前接受訪問，認為蔡佳諺的身體狀況不錯，但現在連續先發場次還不到10場，年輕人的穩定性仍需要時間觀察，後續會讓他繼續去打。
掌握傷兵潮時機 蔡佳諺站穩外野
富邦先前在8月陷入連敗，更寫下單月17敗的慘澹成績，一部分原因也出在球隊傷兵潮，從最早受傷的辛元旭、陳真，還有後來出現傷勢的王正棠、張育成，讓外野部分位置出現新面孔，例如蔡佳諺、周佳樂等人。
從8月底開始，扛下9場左外野先發的蔡佳諺，只有4日交手味全龍的比賽沒有敲出安打，上周面對台鋼雄鷹的3連戰中，更是有2場繳出猛打賞表現。對此，陳金鋒評價道：「身體狀況、打擊感覺也不錯，但現在也還不到十場，還太早。」
穩定性待觀察 防守基本功不差
他接著解釋：「現在年輕人，可能第一年打得好，但第二、三年未必好，要等這個選手的成績起伏相對不會這麼大，才是足夠穩定的選手。」不過陳金鋒也直言：「會讓他繼續去打。」
另外在守備部分，鋒總指出：「其實他（蔡佳諺）守備不錯，只是守備過程，要緊急處理球的時候，可能會緊張，畢竟一軍打出來的球，跟二軍打出來的球，還有比賽張力都不一樣，這是他要去適應的地方。」
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富邦先前在8月陷入連敗，更寫下單月17敗的慘澹成績，一部分原因也出在球隊傷兵潮，從最早受傷的辛元旭、陳真，還有後來出現傷勢的王正棠、張育成，讓外野部分位置出現新面孔，例如蔡佳諺、周佳樂等人。
從8月底開始，扛下9場左外野先發的蔡佳諺，只有4日交手味全龍的比賽沒有敲出安打，上周面對台鋼雄鷹的3連戰中，更是有2場繳出猛打賞表現。對此，陳金鋒評價道：「身體狀況、打擊感覺也不錯，但現在也還不到十場，還太早。」
穩定性待觀察 防守基本功不差
他接著解釋：「現在年輕人，可能第一年打得好，但第二、三年未必好，要等這個選手的成績起伏相對不會這麼大，才是足夠穩定的選手。」不過陳金鋒也直言：「會讓他繼續去打。」
另外在守備部分，鋒總指出：「其實他（蔡佳諺）守備不錯，只是守備過程，要緊急處理球的時候，可能會緊張，畢竟一軍打出來的球，跟二軍打出來的球，還有比賽張力都不一樣，這是他要去適應的地方。」