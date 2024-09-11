蔡佳諺近5場狂敲9安！鋒總認為場次太少　年輕人「穩定性」待觀察

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蔡佳諺近5場狂敲9安！富邦悍將前日遭遇主力傷兵潮，不少年輕選手因而得到上場機會，其中外野手蔡佳諺的表現相對亮眼，近5場先發都有敲安，總計敲出9支安打，打擊率也來到3成66。富邦先前在8月陷入連敗，更寫下單月17敗的慘澹成績，一部分原因也出在球隊傷兵潮，從最早受傷的辛元旭、陳真，還有後來出現傷勢的王正棠、張育成，讓外野部分位置出現新面孔，例如蔡佳諺、周佳樂等人。從8月底開始，扛下9場左外野先發的蔡佳諺，只有4日交手味全龍的比賽沒有敲出安打，上周面對台鋼雄鷹的3連戰中，更是有2場繳出猛打賞表現。他接著解釋：「」不過陳金鋒也直言：「會讓他繼續去打。」另外在守備部分，鋒總指出：「，畢竟一軍打出來的球，跟二軍打出來的球，還有比賽張力都不一樣，這是他要去適應的地方。」