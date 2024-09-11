台中市一月至六月行人死亡車禍比去年增加

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今年一月至六月全台因交通事故死亡有一千四百二十八人，較去年同期減少，但行人交通事故死亡數據，全國是一百八十三人，較去年同期增加。而台中市行人車禍死亡有二十八人，也較去年同期增加七人，市警局為此針對行人交通事故作為防制重點，即日起至年底執行為期四個月的「行人正義大執法」專案。交通部近日公布今年一月至六月的交通事故死亡數據，全國有一千四百二十八人，較去年同期減少一百四十一人，減少九趴，台中市有一百四十二人死亡，較去年同期減少三十六人，減幅為二十點二趴，幅度全國最高，但是，行人交通事故死亡數據，全國一百八十三人，較去年同期一百七十三人增加十人，其中，台中市行人車禍死亡二十八人，比去年同期的二十一人，增加七人。從以上數據分析，行人交通事故是全國今年度交通事故防制重點，也是台中市警局重要工作，針對行人交通事故作為執法重點，提醒市民注意行人安全，自今年九月一日起至十二月三十一日止，將執行「行人正義大執法」專案勤務，重點取締項目有「闖紅燈、車不讓人、路口搶快提前左轉彎、行人違規」等四大違規項目。交通大隊指出，市警局所轄各單位，早在今年九月交通安全月期前先開跑，八月辦理各項交安宣導場次多達一0八場、公司行號及社區專題演講計有五百五十場、設攤宣導達六十四次，運用臉書及LINE發布訊息計五百五十則，委託播放交通安全宣導LED跑馬燈託播達一0三萬九千二百三十二檔次、短片託播四十三萬四千五百三十檔次，公車車體廣告十部車，規畫行駛在台中市十一條路線。交大大隊長鄭鴻文表示，非常重視市民交通安全，配合交安月在八月八日、九月九日都前往警察廣播電台，接受專訪，宣導交安月主軸「人本交通 停讓文化」，呼籲市民朋友記得「會停讓的—就是好車」、「下了車—我們都是行人」，車輛慢看行、行人安全行，共同維護台中市優質安全的交通環境。