新光三越「台南新店鋪」來了！明年第2季開幕　台中也有展店機會

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▲新光三越總經理吳昕陽（圖左）；新光三越執行副總經理吳昕昌（圖右）。(圖／記者鍾怡婷攝）

新光三越全台第16家將進駐南山台南廣場，官方預計明（2025）年的第2季開幕，新光三越南區副總吳佩芳表示，將有眾多台南「獨家品牌」進駐，消費者可以拭目以待！總經理吳昕陽也進一步說明最新展店計畫，「當然有機會展店在台中，只是還沒找到合適的土地」，也不排除進駐新北、桃園，全台縣市都有陸續在評估中。新光三越「台南新店舖」預計將在2025年第2季開門見客，將涵蓋地上一樓至五樓，超過萬坪空間，南區副總吳佩芳神秘表示，將有眾多「台南獨家品牌」進駐商場，「新店鋪」位置臨近南部科學園區，包括潮流品牌以及餐飲都是招商重點。新光三越總經理吳昕陽則透露，目前新光三越確實有一些展店計畫在洽談，全台各縣市皆有機會，包括新北、桃園、屏東、彰化都不排除，不過目前還在評估階段，他也強調「當然有機會在台中擴店」，不過目前台中2店還沒找到合適的土地，因為需要非常大的佔地面積。據悉，2023年全台新光三越最賺錢店王為「台中中港店」，營收達到258億元；其次為「台南西門店」，營收174億元；第三名為「信義新天地A4」破百億。尤其新光三越「台南新店鋪」開幕後，將成為新光三越台南第3店，相信營收店王所在的台中，也相當有機會成為下一個展店的重點選擇之一。