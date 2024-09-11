台灣網紅赴新疆拍片掀統戰質疑　國台辦「三問」陸委會：怕什麼？

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中國國台辦今（11）日舉行例行記者會，針對先前台灣網紅到新疆拍片，引發台灣輿論撻伐爭議，做出回應，稱「大美新疆是大陸同胞的，也是台灣同胞的」，並「三問」陸委會「是在怕什麼？」針對台灣網紅前往中國新疆拍片，遭到社會輿論質疑一事，國台辦發言人陳斌華稱，「大美新疆是大陸同胞的，也是台灣同胞的。台灣網紅博主身臨其境為之讚嘆、為之自豪，再自然不過。」同時他也表示歡迎台灣民眾特別是青年朋友，來大陸飽覽壯美山川，品嘗各色美食，體驗各地風土人情，感受大陸發展進步，分享自己所見所聞、真情實感，這對於增進兩岸人民的瞭解和情誼，很有意義。陳斌華也在記者會上，一連三問陸委會和個別綠營政治人士，質問「一是新疆不美嗎？台灣網紅說錯了嗎？二是大陸的美麗風景、發展進步，本來就是一個好故事，難道網紅只因為來自台灣，就只能講壞不講好嗎？」最後陳斌華問道「是你們見不得好也不允許別人講好，究竟是什麼心態？是在怕什麼？」百萬YouTuber波特王今年6月爆料中國砸錢邀請多組台灣網紅拍片「大外宣」，並且爆料第二波台灣網紅到新疆拍片。在今年暑假期間，就出現多組台灣網紅到新疆旅遊，稱新疆的景美、人美、食美、物美，表示這是一個一生至少得去一次的地方，這也引起國內外關注。對此，陸委會表示，「大陸通過台灣網紅來講好中國故事，現已變成是中共統戰一個很重要的部分」，有民進黨人士稱「台灣網紅別再當有用的笨蛋」。