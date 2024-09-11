行萬里路勝讀萬卷書 修平科大全額補助績優生參訪越南

為鼓勵學生努力向學、培養國際視野及提高國際移動力，十餘年前，台中修平大學即針對績優學生，實施全額補助出國參訪。今年共有 18名成績優異學生，獲得獎勵出國參訪越南河內，進行為期 5 天的文化交流。修平科大校長陳美菁表示，行萬里路勝讀萬卷書，補助學生出國進行國際教育文化參訪，有助於拓展學生國際視野，修平會繼續辦下去。
修平科大表示，參訪活動是由國際處精心策劃，年年選擇不一樣的國家。今年由國際交流中心李淑美主任帶領前往越南，拜訪知名學校越南河內交通運輸大學，與該校進行國際教育交流，並簽署 MOU 締結姊妹校，未來雙方將在師生互訪、交換學生、專題研究及國際產業人才教育專班等項目交流合作，期待為兩校師生帶來更多國際文化學習、擴展國際視野以及增加互動機會。
李淑美主任表示，此次參訪姊妹校的核心目標，是促進兩校在教育領域的長 期合作，並通過具體的學生交換計畫，進一步擴展台越教育和文化交流的廣度 與深度，是一次共創雙贏之旅。
在結束姊妹校參訪行程後，修平科大師生前往世界文化遺產-下龍灣、還劍 湖、碧洞古廟、鎮國寺、國寶級水上木偶劇、三十六古街等旅遊熱點，體驗越南傳統文化-陸龍灣舢舨船遊、下龍灣 VAN HOA 船海上桂林奇景遊，5天行程豐富充實，且具有教育意義。
參與此次活動的電機系學生陳泓毓表示，這次越南之行對他來說，是一個非常特別的經驗，不僅增長見聞也體驗不同文化，收穫良多。修平科大校長陳美菁表示，國際教育文化參訪目的，在於提升學生的思辨能力與增強語言能力、拓展國際視野、增加學生海外交流機會。此次的越南行，除了肯定並獎勵同學們的優異表現外，更期盼能讓同學們瞭解越南的風情文化與發展趨勢，為接軌國際做好準備。
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李淑美主任表示，此次參訪姊妹校的核心目標，是促進兩校在教育領域的長 期合作，並通過具體的學生交換計畫，進一步擴展台越教育和文化交流的廣度 與深度，是一次共創雙贏之旅。
在結束姊妹校參訪行程後，修平科大師生前往世界文化遺產-下龍灣、還劍 湖、碧洞古廟、鎮國寺、國寶級水上木偶劇、三十六古街等旅遊熱點，體驗越南傳統文化-陸龍灣舢舨船遊、下龍灣 VAN HOA 船海上桂林奇景遊，5天行程豐富充實，且具有教育意義。
參與此次活動的電機系學生陳泓毓表示，這次越南之行對他來說，是一個非常特別的經驗，不僅增長見聞也體驗不同文化，收穫良多。修平科大校長陳美菁表示，國際教育文化參訪目的，在於提升學生的思辨能力與增強語言能力、拓展國際視野、增加學生海外交流機會。此次的越南行，除了肯定並獎勵同學們的優異表現外，更期盼能讓同學們瞭解越南的風情文化與發展趨勢，為接軌國際做好準備。