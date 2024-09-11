行萬里路勝讀萬卷書 修平科大全額補助績優生參訪越南

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▲ 修平科大國際交流中心李主任與越南河內交通運輸大學校方代表簽署MOU。（圖／修平科大提供）

▲修平科大師生前往越南河內交通運輸大學參訪，並簽署MOU締結姐妹校。（圖／修平科大提供）

▲師生在陸龍灣開心體驗越南傳統文化-舢舨船遊。（圖／修平科大提供）

為鼓勵學生努力向學、培養國際視野及提高國際移動力，十餘年前，台中修平大學即針對績優學生，實施全額補助出國參訪。今年共有 18名成績優異學生，獲得獎勵出國參訪越南河內，進行為期 5 天的文化交流。修平科大校長陳美菁表示，行萬里路勝讀萬卷書，補助學生出國進行國際教育文化參訪，有助於拓展學生國際視野，修平會繼續辦下去。修平科大表示，參訪活動是由國際處精心策劃，年年選擇不一樣的國家。今年由國際交流中心李淑美主任帶領前往越南，拜訪知名學校越南河內交通運輸大學，與該校進行國際教育交流，並簽署 MOU 締結姊妹校，未來雙方將在師生互訪、交換學生、專題研究及國際產業人才教育專班等項目交流合作，期待為兩校師生帶來更多國際文化學習、擴展國際視野以及增加互動機會。李淑美主任表示，此次參訪姊妹校的核心目標，是促進兩校在教育領域的長 期合作，並通過具體的學生交換計畫，進一步擴展台越教育和文化交流的廣度 與深度，是一次共創雙贏之旅。在結束姊妹校參訪行程後，修平科大師生前往世界文化遺產-下龍灣、還劍 湖、碧洞古廟、鎮國寺、國寶級水上木偶劇、三十六古街等旅遊熱點，體驗越南傳統文化-陸龍灣舢舨船遊、下龍灣 VAN HOA 船海上桂林奇景遊，5天行程豐富充實，且具有教育意義。參與此次活動的電機系學生陳泓毓表示，這次越南之行對他來說，是一個非常特別的經驗，不僅增長見聞也體驗不同文化，收穫良多。修平科大校長陳美菁表示，國際教育文化參訪目的，在於提升學生的思辨能力與增強語言能力、拓展國際視野、增加學生海外交流機會。此次的越南行，除了肯定並獎勵同學們的優異表現外，更期盼能讓同學們瞭解越南的風情文化與發展趨勢，為接軌國際做好準備。