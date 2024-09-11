周佳樂遭驅逐出場後自省！坦承打球常有情緒　未來「換方向」發洩

周佳樂遭驅逐出場後自省！富邦悍將左外野手周佳樂，昨（10）日出戰統一7-ELEVEn獅的比賽中，在4局下遭到揮空三振後，因為不滿自己表現，在主審江春緯面前低頭罵出髒話，結果立刻遭到驅逐出場。今（11）日賽前受訪時，坦言自己沒有那個意思，如果有機會的話希望跟主審道歉，並從中記取教訓，未來會「換方向」發洩。
發洩遭逐出場 自認怪不了別人
比賽4局下，富邦搶佔上得點圈，兩出局後輪到周佳樂打擊，但遭到統一先發古林睿煬3球三振。當下周佳樂低頭步出打擊區，轉身走回休息區時，剛好面朝主審喊出了幾句話，結果馬上遭到主審驅逐出場。
總教練陳金鋒雖然立刻上場反應，並告訴主審：「小朋友不敢對裁判這樣，可能只是表現不好，情緒上控制不好，看要不要再給他一次機會，不要這麼快就判出場。」但主審仍堅持判決。
隔日賽前談及此事，周佳樂表示：「當下其實沒有看到手勢，是轉身下去之後，才發現自己被驅逐出場。」他自我反省道：「主要應該是因為自己面朝的方向不好，打不好會自責是難免的，但重點就是剛好朝那個方向，也不能怪別人。」
退場後記取教訓 想找機會致歉
周佳樂接著說道：「有機會的話，想要跟主審說個不好意思，因為自己也沒有那個意思，不好意思讓他接受到我的負面情緒。」他透露退場後自己的心情相當難過，因為球隊現在的狀況，算是相對有機會上場，但卻因為情緒發洩，錯過了這些機會。
最後，周佳樂坦言：「其實我每次在場上的情緒都不小，可能沒打好的時候就會想要發洩出來，但也有想過最好的改善方式，就是不要再朝那裡了。」
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比賽4局下，富邦搶佔上得點圈，兩出局後輪到周佳樂打擊，但遭到統一先發古林睿煬3球三振。當下周佳樂低頭步出打擊區，轉身走回休息區時，剛好面朝主審喊出了幾句話，結果馬上遭到主審驅逐出場。
總教練陳金鋒雖然立刻上場反應，並告訴主審：「小朋友不敢對裁判這樣，可能只是表現不好，情緒上控制不好，看要不要再給他一次機會，不要這麼快就判出場。」但主審仍堅持判決。
隔日賽前談及此事，周佳樂表示：「當下其實沒有看到手勢，是轉身下去之後，才發現自己被驅逐出場。」他自我反省道：「主要應該是因為自己面朝的方向不好，打不好會自責是難免的，但重點就是剛好朝那個方向，也不能怪別人。」
退場後記取教訓 想找機會致歉
周佳樂接著說道：「有機會的話，想要跟主審說個不好意思，因為自己也沒有那個意思，不好意思讓他接受到我的負面情緒。」他透露退場後自己的心情相當難過，因為球隊現在的狀況，算是相對有機會上場，但卻因為情緒發洩，錯過了這些機會。
最後，周佳樂坦言：「其實我每次在場上的情緒都不小，可能沒打好的時候就會想要發洩出來，但也有想過最好的改善方式，就是不要再朝那裡了。」