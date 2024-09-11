周佳樂遭驅逐出場後自省！坦承打球常有情緒　未來「換方向」發洩

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將中外野手周佳樂，在第3打席遭到古林睿煬三振後，因不滿自己表現，僅罵了一聲髒話，結果就遭到主審驅逐出場。（圖／翻攝自CPBL TV）

▲富邦悍將中外野手周佳樂遭到驅逐出場後，總教練陳金鋒上場和主審抱怨，時間長達數分鐘之久。（圖／富邦悍將提供）

周佳樂遭驅逐出場後自省！富邦悍將左外野手周佳樂，昨（10）日出戰統一7-ELEVEn獅的比賽中，在4局下遭到揮空三振後，因為不滿自己表現，在主審江春緯面前低頭罵出髒話，結果立刻遭到驅逐出場。比賽4局下，富邦搶佔上得點圈，兩出局後輪到周佳樂打擊，但遭到統一先發古林睿煬3球三振。當下周佳樂低頭步出打擊區，轉身走回休息區時，剛好面朝主審喊出了幾句話，結果馬上遭到主審驅逐出場。總教練陳金鋒雖然立刻上場反應，並告訴主審：「」但主審仍堅持判決。隔日賽前談及此事，周佳樂表示：「當下其實沒有看到手勢，是轉身下去之後，才發現自己被驅逐出場。」他自我反省道：「周佳樂接著說道：「」他透露退場後自己的心情相當難過，因為球隊現在的狀況，算是相對有機會上場，但卻因為情緒發洩，錯過了這些機會。最後，