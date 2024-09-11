幻象失事飛官謝沛勳生還！彈射椅廠商擬送紀念品　空軍這樣說

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空軍新竹基地第二聯隊1架幻象2000型單座型機（編號2047）昨日晚間由新竹基地起飛實施夜間訓練時，疑似發動機故障失事墜海，機上飛官謝沛勳上尉獲救生還。針對彈射椅廠商馬丁貝克（Martin-Baker）公司擬致贈紀念品，空軍官員今（11）日表示，還未收到馬丁貝克公司的申請。空軍司令部今日下午舉行「幻象2000型機搜救說明記者會」。媒體詢問幻象機失事前飛行員反應發動機有問題，空軍督察長虞德忠少將表示，跳傘之前幾乎只有1分鐘時間，飛行員說發動機有衝機的現象，動力無法維持，長機就立刻提醒注意高度、提醒注意跳傘的時機，至於為何發動機會突然推力喪失，會搜集事證，現在無法研判推力喪失原因。媒體詢問幻象機使用壽期將屆問題，空軍後勤處長田忠儀少將表示，目前針對幻象雙座機飛機使用壽限評估民國116年到達，已跟達梭公司研擬機體延壽作業，並已經完成合約簽訂，按照合約進行。 單座機部分因為目前使用壽限還有一段蠻長時間，在這部分會按照年度去檢討跟達梭公司持續進行提升的作業。過往飛行員成功彈射逃生，彈射椅製造商會致贈紀念品給生還飛行員，但過去空軍都予以拒絕，媒體詢問馬丁貝克公司擬贈紀念品會接受嗎？虞德忠表示，目前沒有得到馬丁貝克要頒證書、禮品之類，目前屬於假設性問題，空軍沒辦法回答，如果馬丁貝克有提出的話再跟大家報告。