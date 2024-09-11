嘉義最強景點大洗牌了！阿里山、蘭潭全輸它　825萬遊客改玩這裡

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▲嘉義文化路夜市奪下嘉義縣市上半年人潮冠軍，成為嘉義縣市今年目前最強景點，光上半年就有825萬人朝聖此地。（圖/觀光署提供）

▲文化路夜市全長大約500公尺左右，屬於「觀光商圈型夜市」，是南部全年無休的夜市之一！（圖/Google評價）

▲如果有去逛文化路夜市的民眾，也不要錯過「林聰明沙鍋魚頭」哦！（圖/林聰明沙鍋魚頭臉書）

▲文化路夜市專賣東山鴨頭的「黃毛ㄚ頭」以及傳統老店「阿娥豆花」都是必吃的美食！（圖/Google評價）

嘉義最強景點大洗牌！台灣的旅遊景點特色非常多，然而每次只要說到森林遊樂園或是要去嘉義玩時，大家心中肯定還是以日出、雲海聞名的阿里山為第一想法，可以說是台灣人此生必去的絕美景點。不過，根據觀光署日前公布2024上半年嘉義縣市景點觀光人潮統計，值得注意的是，，顯見其人氣多高；位於嘉義市東區的文化路夜市，即便過去沒有列入觀光署的統計當中，有去過嘉義的人基本上也都會安排這個行程，早就已經是非常多人熟知的超夯景點。由於是觀光商圈型的夜市，，不僅在地人喜歡逛，每到假日時觀光人潮也非常多，現今成為嘉義縣市最強景點當之無愧。《NOWnews》記者也曾經造訪過嘉義文化路夜市，道路非常寬敞，即便人潮眾多也不至於有擁擠的感覺，，兩旁店家豐富、攤位眾多，夜市整體環境整潔度有8.5分的表現，路上都有設置垃圾桶給遊客丟棄垃圾，說到嘉義文化路夜市到底要吃什麼，，其他就依照個人口味自己選擇啦！📍地址：嘉義市西區文化路📍營業時間：每週一至禮拜日下午15：30-晚上23：30📍大眾運輸交通：搭乘台鐵至嘉義火車站，出站後沿中正路步行至文化路右轉，即可進入文化路夜市。