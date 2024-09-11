嘉義最強景點大洗牌了！阿里山、蘭潭全輸它　825萬遊客改玩這裡

嘉義最強景點大洗牌！台灣的旅遊景點特色非常多，然而每次只要說到森林遊樂園或是要去嘉義玩時，大家心中肯定還是以日出、雲海聞名的阿里山為第一想法，可以說是台灣人此生必去的絕美景點。不過，根據觀光署日前公布2024上半年的統計，嘉義縣市現在最強景點是「文化路夜市」，首度被登錄就以825萬人次的人潮奪下冠軍，擠下去年的冠軍「蘭潭風景區」，而阿里山排名也是下降至第六名。
根據觀光署日前公布2024上半年嘉義縣市景點觀光人潮統計，嘉義縣市現在最強的景點是「文化路夜市」，上半年一共有825萬人次朝聖；第二名則是「檜意森活村」，上半年累計385萬餘人次造訪；接續第三名至第五名分別是「布袋遊憩區（258萬人次）」、「嘉義城隍廟（88萬人次）」、「蘭潭風景區（71萬人次）」。
值得注意的是，嘉義縣市2024年上半年的冠亞軍「文化路夜市」以及「檜意森活村」都是今年才被觀光署加入的新景點，首次入列就空降冠亞軍，顯見其人氣多高；而去年的冠軍「蘭潭風景區」其實人潮跟同期差不多，不過更強的景點列入後，排在第五名的位置；至於嘉義招牌阿里山森林遊樂園，上半年以47萬餘人次排名第六，讓嘉義縣市上半年景點排行大洗牌。
文化路夜市「早就是嘉義超夯景點」！商圈型夜市必逛
位於嘉義市東區的文化路夜市，即便過去沒有列入觀光署的統計當中，有去過嘉義的人基本上也都會安排這個行程，早就已經是非常多人熟知的超夯景點。文化路夜市屬於「觀光商圈型的夜市」，範圍是從民權路中央廣場以南、垂楊路文化公園以北的文化路，全長大約500公尺，是南部全年無休的夜市之一。
由於是觀光商圈型的夜市，因此在逛文化路夜市時，可以看到馬路旁的店家也依舊有營業，其中隱藏了許多的美食，道路兩排則是有許多豐富的美食小吃攤位，不僅在地人喜歡逛，每到假日時觀光人潮也非常多，現今成為嘉義縣市最強景點當之無愧。
文化路夜市真實逛過心得！必吃推薦美食一次收藏
《NOWnews》記者也曾經造訪過嘉義文化路夜市，道路非常寬敞，即便人潮眾多也不至於有擁擠的感覺，如果逛過高雄六合夜市的人，逛文化路夜市會有一樣的感覺，兩旁店家豐富、攤位眾多，夜市整體環境整潔度有8.5分的表現，路上都有設置垃圾桶給遊客丟棄垃圾，以觀光夜市來說價格合理，整體碾壓高雄六合夜市，個人非常推薦有去嘉義必定要安排行程朝聖一回。
說到嘉義文化路夜市到底要吃什麼，雞肉飯超多家，噴水雞肉飯、郭家粿仔湯雞肉飯、 阿霞火雞肉飯等隨便你挑；其他必吃的美食包括「阿娥豆花」、「黃毛ㄚ頭（東山鴨頭）」、「源興御香屋（手搖店」」、「林聰明沙鍋魚頭」等，其他就依照個人口味自己選擇啦！唯獨要注意的是，如果你是開車前往的人，附近要找停車位難找，建議直接找收費停車場停比較快哦！
🟡嘉義市東區「文化路夜市」
📍地址：嘉義市西區文化路
📍營業時間：每週一至禮拜日下午15：30-晚上23：30
📍大眾運輸交通：搭乘台鐵至嘉義火車站，出站後沿中正路步行至文化路右轉，即可進入文化路夜市。
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值得注意的是，嘉義縣市2024年上半年的冠亞軍「文化路夜市」以及「檜意森活村」都是今年才被觀光署加入的新景點，首次入列就空降冠亞軍，顯見其人氣多高；而去年的冠軍「蘭潭風景區」其實人潮跟同期差不多，不過更強的景點列入後，排在第五名的位置；至於嘉義招牌阿里山森林遊樂園，上半年以47萬餘人次排名第六，讓嘉義縣市上半年景點排行大洗牌。
文化路夜市「早就是嘉義超夯景點」！商圈型夜市必逛
位於嘉義市東區的文化路夜市，即便過去沒有列入觀光署的統計當中，有去過嘉義的人基本上也都會安排這個行程，早就已經是非常多人熟知的超夯景點。文化路夜市屬於「觀光商圈型的夜市」，範圍是從民權路中央廣場以南、垂楊路文化公園以北的文化路，全長大約500公尺，是南部全年無休的夜市之一。
由於是觀光商圈型的夜市，因此在逛文化路夜市時，可以看到馬路旁的店家也依舊有營業，其中隱藏了許多的美食，道路兩排則是有許多豐富的美食小吃攤位，不僅在地人喜歡逛，每到假日時觀光人潮也非常多，現今成為嘉義縣市最強景點當之無愧。
文化路夜市真實逛過心得！必吃推薦美食一次收藏
《NOWnews》記者也曾經造訪過嘉義文化路夜市，道路非常寬敞，即便人潮眾多也不至於有擁擠的感覺，如果逛過高雄六合夜市的人，逛文化路夜市會有一樣的感覺，兩旁店家豐富、攤位眾多，夜市整體環境整潔度有8.5分的表現，路上都有設置垃圾桶給遊客丟棄垃圾，以觀光夜市來說價格合理，整體碾壓高雄六合夜市，個人非常推薦有去嘉義必定要安排行程朝聖一回。
說到嘉義文化路夜市到底要吃什麼，雞肉飯超多家，噴水雞肉飯、郭家粿仔湯雞肉飯、 阿霞火雞肉飯等隨便你挑；其他必吃的美食包括「阿娥豆花」、「黃毛ㄚ頭（東山鴨頭）」、「源興御香屋（手搖店」」、「林聰明沙鍋魚頭」等，其他就依照個人口味自己選擇啦！唯獨要注意的是，如果你是開車前往的人，附近要找停車位難找，建議直接找收費停車場停比較快哦！
🟡嘉義市東區「文化路夜市」
📍地址：嘉義市西區文化路
📍營業時間：每週一至禮拜日下午15：30-晚上23：30
📍大眾運輸交通：搭乘台鐵至嘉義火車站，出站後沿中正路步行至文化路右轉，即可進入文化路夜市。