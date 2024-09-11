iPhone16輸安卓千元機！「1功能」5年還不下放　果粉：庫克是對的

昨（10）日蘋果發表會公布了全新的 iPhone16 系列新機型，但由於預先爆料消息精準度之高，也讓全球粉絲認為亮點不多。其中 iPhone16數字系列的螢幕更新率依舊維持在60Hz，也被網友嫌棄已經輸給安卓千元機種。對此，果粉則認為「看完財報後，庫克才是對的」。
蘋果「1功能」5年打死不下放！iPhone已經輸給中階安卓機
今年蘋果發表會中，iPhone 16標準版不但推出新色，還給了全新的「相機控制」按鍵，未來也能支援Apple Intelligence蘋果AI功能，看起來比去年的iPhone 15要有誠意得多。
不過就有果粉發現，「iPhone 16給了微距、靈動島、全新相機鍵，但還是死不給120Hz螢幕更新率，這東西在安卓的千元機都已經普及了，成本會比弄全新相機鍵還高嗎？蘋果到底在堅持什麼？」
貼文曝光後，立刻引發一票果粉共鳴，認為蘋果公司近幾年發表會真的都在擠牙膏，而且內鬼爆料的精準度太高，因此看直播都沒有驚喜，再加上配備升級都打不中痛點，大批用戶感慨表示「真的讓人很失望，至少也給個90Hz吧」。
但也有內行人認為，「看完標準版與Pro的銷量，妳會發現庫克是對的」、「庫克在提升股東權益這件事還是不遺餘力」、「策略是這樣才會有人買120Hz更新率的Pro吧，不然差快一萬誰要買貴的」、「蘋果就愛這種奇怪的產品定位刀法，再給蘋果5年感覺都不會讓標準版有120Hz」。
事實上，與安卓陣營直觀的120Hz螢幕更新率稱呼有很大的不同，蘋果的正式名稱為「ProMotion 自動適應更新頻率技術」，最早在2017年就與iPad Pro 一起發表，到了2022年就運用在 iPhone 13 Pro系列，之後的Pro機型螢幕都是120Hz。
而這項技術時隔5年，依舊未下放到iPhone標準版機型，但在安卓陣營中，早已有許多不到1萬元就有螢幕120Hz更新率的機型推出，也難怪會讓許多果粉感到失望，花了近3萬元，最重要的螢幕使用體驗卻不如初階安卓機。
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今年蘋果發表會中，iPhone 16標準版不但推出新色，還給了全新的「相機控制」按鍵，未來也能支援Apple Intelligence蘋果AI功能，看起來比去年的iPhone 15要有誠意得多。
不過就有果粉發現，「iPhone 16給了微距、靈動島、全新相機鍵，但還是死不給120Hz螢幕更新率，這東西在安卓的千元機都已經普及了，成本會比弄全新相機鍵還高嗎？蘋果到底在堅持什麼？」
貼文曝光後，立刻引發一票果粉共鳴，認為蘋果公司近幾年發表會真的都在擠牙膏，而且內鬼爆料的精準度太高，因此看直播都沒有驚喜，再加上配備升級都打不中痛點，大批用戶感慨表示「真的讓人很失望，至少也給個90Hz吧」。
但也有內行人認為，「看完標準版與Pro的銷量，妳會發現庫克是對的」、「庫克在提升股東權益這件事還是不遺餘力」、「策略是這樣才會有人買120Hz更新率的Pro吧，不然差快一萬誰要買貴的」、「蘋果就愛這種奇怪的產品定位刀法，再給蘋果5年感覺都不會讓標準版有120Hz」。
事實上，與安卓陣營直觀的120Hz螢幕更新率稱呼有很大的不同，蘋果的正式名稱為「ProMotion 自動適應更新頻率技術」，最早在2017年就與iPad Pro 一起發表，到了2022年就運用在 iPhone 13 Pro系列，之後的Pro機型螢幕都是120Hz。
而這項技術時隔5年，依舊未下放到iPhone標準版機型，但在安卓陣營中，早已有許多不到1萬元就有螢幕120Hz更新率的機型推出，也難怪會讓許多果粉感到失望，花了近3萬元，最重要的螢幕使用體驗卻不如初階安卓機。
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