台灣中秋節烤肉爆亂象！公車站見「1慘況」　日本人嘆：不能理解

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歐吉桑在今年3月份（圖左）就曾目睹有垃圾被亂丟，結果今（11）日在相同的公車站又看到一次。（圖／翻攝日本人的歐吉桑）

▲歐吉桑多次在台灣的路邊看到垃圾亂丟。（圖／翻攝日本人的歐吉桑）

中秋節即將到來，許多人都已經安排好烤肉活動，不過卻也因此爆出亂象。今（11）日部落客「日本人的歐吉桑」就在台中市的山城新社騎著自行車時，發現當地公車站被丟了一堆垃圾，讓他感到相當不能理解，畫面曝光也引爆台灣人的羞愧感，直呼「真的太丟臉」。日籍部落客「日本人的歐吉桑」今（11）日前往自己常去的台中新社騎乘自行車，結果途中發現一個公車站旁，竟然被丟了一個藍色垃圾袋，，廚餘的臭味也直接在現場蔓延。這樣的舉動也讓身為日本人的歐吉桑感慨：「要搭公車的人真的很可憐，等待時需要忍耐垃圾臭味，不能理解為什麼偏偏丟在公車站」，並坦言已經不是第一次看到這個公車站被亂丟垃圾， 在幾個月前就有看過，即便站牌上貼上了警示標語，也依舊無法嚇阻。眼見新社當地亂丟垃圾的事件頻傳，也讓歐吉桑萌生了號召動手幫忙清垃圾的想法，「因為這條路是台中車友最愛騎的路線之一，我在想一想我們單車騎士有沒有能夠幫忙解決的這問題」。現場畫面曝光後，也立刻引爆台灣網友的怒火，認為這可能是前往當地露營烤肉的客人所遺棄的垃圾，還有民眾貼出近期在海邊也目睹有人將烤肉完的垃圾隨手丟在沙灘上，忍不住痛批「台灣人一邊羨慕日本乾淨整潔，然後在自己國家又亂丟垃圾，真的不懂這些人」、「台灣的國民素質真的很差，連垃圾拿去垃圾桶都懶，只想到自己而已」、「丟臉丟到日本了」。隨後歐吉桑也在留言區中補充，其實日本也存在亂丟垃圾的問題，尤其是大城市週末或者祭典之後，路邊垃圾量也超多，但台灣與日本的兩地間的差別在於「日本有很多民間團體會常常出面幫忙清理」。