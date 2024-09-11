不只泰勒絲！奧斯卡名主持挺賀錦麗　比擬為《腦筋急轉彎》的樂樂

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▲凱莉華盛頓穿上印有「總統夫人」的衣服，力挺賀錦麗。（圖／摘自X）

▲吉米金莫用幽默的方法來回應對美國總統候選人電視辯論的看法。（圖／美聯社）

▲奧斯卡影帝強沃特是川普在好萊塢最死忠的支持者。（圖／美聯社）

美國總統大選戰況激烈，分別代表共和黨與民主黨的川普、賀錦麗最新電視辯論結束後，支持者紛紛在網上聲援，向來是民主黨大票倉的美國娛樂圈，包括漫威英雄「浩克」馬克魯法洛、奧斯卡頒獎典禮名主持人吉米金莫等都繼續讚揚賀錦麗，一如樂壇天后泰勒絲。吉米金莫更在社群網站上用最熱門的動畫《腦筋急轉彎》人物，暗諷川普像是氣急敗壞、頭上冒火的怒怒，而賀錦麗則是笑容滿面的樂樂。好萊塢明星大多擁抱較為自由派的價值，看川普像是個充滿偏見與歧視的傳統「老白男」，使他過去就曾經幾度在奧斯卡金像獎或是金球獎頒獎典禮時，在社群網站上發布一堆冷嘲熱諷的話。經過拜登執政的幾年之後，川普在好萊塢的人氣依舊沒有好轉，當他與賀錦麗的電視辯論結束，好幾位演藝圈名人馬上在社群網站上宣告賀錦麗勝利。扮演《復仇者聯盟》中「浩克」的馬克魯法洛寫道：「很明顯的賀錦麗不但對未來有遠見，可以帶領美國向上提升，她還更顯得心平氣和，也比川普聰明多了。她徹底碾壓他。」《醜聞風暴》女主角凱莉華盛頓，則穿上寫著「總統夫人」標語的衣服，表明支持賀錦麗的決心。麥特戴蒙和《海洋奇緣》最夯熱門歌的作曲者林曼紐米蘭達，預計將在紐約的民主黨募款活動上現身站台，媒體大姐大歐普拉也已經表示對賀錦麗的支持，《星際大戰》的主角馬克漢米爾，也大讚賀錦麗在辯論中展現了總統般的風範。吉米金莫雖然沒有直接點出兩位辯論者的名字，可是看到頭上冒火的怒怒，與笑容滿面的樂樂，絕大多數的網友都看得出他的暗示，也為之會心一笑。過去美國唯一從好萊塢明星變成總統的雷根，就是代表共和黨，但現在共和黨在好萊塢超級不受支持，勇於發聲挺川普的人多半或被嘲弄，也有可能影響到自己的演藝圈發展。曾經貴為奧斯卡影帝、女兒安潔莉娜裘莉也是超級巨星的強沃特，堪稱川普最死忠的支持者，不惜公開和女兒意見相左。近日在美國上映的新片《雷根》，擔任男主角的丹尼斯奎德也不諱言支持川普，甚至還覺得川普與雷根所抱持的法則，有相近之處，想必好萊塢的人士不見得都會贊同。