金鐘獎入圍／「惡吻CP」林依晨兩度封后　反觀鄭元暢演21年首入圍

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▲林依晨（右）、鄭元暢（左）過去合作《惡作劇之吻》系列，是劇迷心目中的經典螢幕情侶。（圖／林依晨 臉書）

▲鄭元暢以《有生之年》出道21年首度入圍金鐘獎。（圖／Netflix）

第59屆金鐘獎今（11）日下午2時公布入圍名單，最近陷入「我是成都人」爭議的林依晨，以《不夠善良的我們》的簡慶芬一角，和同劇女主角許瑋甯雙雙入圍迷你劇集（電視電影）女主角，而曾和她合作過《惡作劇之吻》系列的鄭元暢也入圍了迷你劇集（電視電影）男配角，有網友就表示希望能看到惡吻CP一起拿獎的畫面！林依晨和鄭元暢過去合作經典偶像劇《惡作劇之吻》、《惡作劇2吻》，從此成為觀眾喜歡的螢幕情侶之一，直到林依晨結婚前，都還有不少粉絲默默希望他們可以假戲真做。兩人雖然沒有發展成愛情，但多年來私下都維持著良好的關係，一起合體上綜藝節目時總是有種屬於兩人獨特的氛圍感！林依晨2008年以《惡作劇2吻》成功獲得金鐘獎戲劇節目女主角獎，當時鄭元暢還有上台恭喜她，並在林依晨臉頰上獻上一吻，是金鐘獎歷年最經典的一幕之一。2012年她又以《我可能不會愛你》奪下第二座視后寶座，這次的《不夠善良的我們》已經是她第三度入圍。而鄭元暢出道21年演戲無數，卻一直以來都和獎項無緣，此次他以《有生之年》高嘉揚一角第一次入圍金鐘獎，這個角色是他一看就認為非自己莫屬、主動向製作人林心如爭取的角色，果然表現得可圈可點，讓他首度拿下金鐘入圍門票，收到消息時他也直呼真開心！今年林依晨、鄭元暢首次一起入圍金鐘獎，讓人懷念起「惡吻CP」的同時，也好奇得獎運大不同的兩人，究竟能不能一起抱回獎座呢？