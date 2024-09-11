洲鉅風電投資50億　高雄港洲際一期A6-B上樑

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▲「洲鉅風電高雄港洲際一期A6-B上樑暨A6-B碼頭完工典禮」今(11)日舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.11）

▲洲鉅風電投資建設高雄港洲際一期土地，興建室內組裝廠房、戶外組裝區，及全台灣第一大1500公噸軌道式龍門吊車等。（圖／記者陳美嘉攝，2024.09.11）

洲鉅風電與港務公司攜手今(11)日於高雄港洲際一期A6-B舉辦「洲鉅風電高雄港洲際一期A6-B上樑暨A6-B碼頭完工典禮」，辦公室及廠房預計明（2025）年初投產。港務公司也同步宣布，洲鉅風電A6-B深水碼頭正式完工，由高雄港務分公司興建深達13.5公尺的深水重件碼頭，未來將有利水下基礎運送至台灣及亞太地區各風場進行安裝。洲鉅風電於2021年首先於屏東興建長400米一貫式生產線廠房，搭配高雄港75號碼頭後線廠房，作為水下基樁最終組立廠區。考量離岸風電風機大型化發展的趨勢等因素，洲鉅風電投資建設高雄港洲際一期20公頃土地，興建200公尺室內組裝廠房、並有碩大戶外組裝區，搭配全台灣第一大1500公噸軌道式龍門吊車，可行走全長近1.2公里，大幅提高組裝效率，總投資50億元，預計於明（2025）年初投產。高雄港洲際一期A6-B碼頭，以沉箱式興建，水深達13.5公尺，潮差少於1公尺，具有側靠與尾靠功能的重件碼頭，可兼顧船吊及自走式模組化運輸車（SPMT）運輸模式，深水碼頭則有利風機水下基礎重件運輸至台灣及亞太各風場。洲鉅風電董事長廖士銘表示，離岸風電發展之初，因缺乏基礎建設，固定資產投資成本極高，導致整體生產成本較其他國家製造商高出許多，先天環境的困難需靠政府民間共同努力來克服，仿效先進國家的優惠補貼措施，鼓勵公股銀行參與製造業及風場開發投資，使台灣的內需產業可以創造台灣的GDP。感謝各國的開發商願意來台灣投資風場，將技術帶進台灣，共同為這塊寶島的永續來努力。廖士銘指出，風電產業是20至25年一個循環，洲鉅風電就是希望創造這永續的循環，把產業留給台灣下一個世代，把乾淨的能源留給養育我們的台灣。