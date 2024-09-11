zero zero中秋送暖 環保站攜手彰化市公所贈物資助弱勢

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲zero zero金馬城市環保站中秋送暖，提供物資給弱勢家庭，彰化市市長林世賢致贈感謝狀表達謝意。（圖／主辦單位提供）

▲zero zero環保站攜手彰化市公所贈物資助弱勢，吸引很多人排隊領取。（圖／主辦單位提供)

中秋送暖！zero zero彰化金馬城市環保站攜手彰化市公所，11日舉辦「愛心送暖幸福滿滿」活動，贈送大批白米、洗衣精及麵條等生活物資給彰化市中、低收入戶，佳節前夕表達關懷弱勢心意，彰化市長林世賢親自致贈感謝狀。zero zero熱心推動公益活動，今日是透過實際物資援助，讓中、低收入戶民眾感受到來自社區的溫暖。活動中提供200份物資禮包，內有白米、衛生紙、垃圾袋、洗衣精、麵條、牙刷和運動飲料，均為日常生活必需品，不僅滿足了民眾的基本需求，更在中秋節前夕，為社區帶來滿滿的愛與暖意。今日有許多受助民眾來到環保站，憑邀請卡領取物資，拿到物資的民眾紛紛表達由衷感謝。zero zero環保服務平台秉持「好回收，好生活」的理念，不僅為民眾提供便捷的到府搬運服務、專業的清運與銷毀，並透過回收與環保行為獎勵的Ｚ幣回饋機制，讓民眾在兌換中心及環保站享有各大通路品牌的優惠折扣，深獲好評。舉辦送暖活動的彰化金馬城市環保站，創立已逾20年。自2019年改建以來，該站不再僅僅是一個回收站，更是融入市民生活圈，不定期舉辦各類環保與在地分享活動、三節關懷等，逐漸成為新世代「樹仔腳」，為環保意識的推廣注入新的活力。台灣正面臨一般廢棄物產生量逐年增加的課題，以變賣資收物過活的拾荒者，更成為待遇最糟的勞動選擇。為突破回收率瓶頸與協助拾荒者滿足基本生活水平，zero zero近來開始籌備成立「台灣好回收好生活協會」，邀請個人或團體一同促進台灣回收率、改善拾荒者生活條件。