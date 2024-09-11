小楊哥傳偷吃後設局！小三沫沫變罪犯被關　女方家人：案件進法院

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▲小楊哥被爆料出軌主播沫沫，「雪崩式」流失13萬名粉絲。（圖／微博）

▲小楊哥外遇對象沫沫的前老闆妖怪（右圖），聲稱自己查證過，沫沫目前被關在安徽合肥的看守所。（圖／微博）

大陸網紅「瘋狂小楊哥」（本名張慶楊）擁有超過1億的粉絲人數，近日被爆料劈腿旗下正妹主播「三隻羊沫沫」（本名徐子昕），傳出兩人封口費談不攏，沫沫最終被小楊哥設局，遭以涉嫌「敲詐勒索」被關進看守所。對此，沫沫的家屬證實，案件已經進入法律程序，但對於沫沫涉入的刑事案件細節並不清楚。據陸媒《正在新聞》報導，小楊哥的老婆抓包另一半外遇，小三沫沫懷有身孕，立刻要求沫沫離開老公的公司，小楊哥還逼迫沫沫墮胎，沫沫要求他拿出300萬元人民幣（約1350萬元新台幣）的分手費，小楊哥拒絕後，兩人對話錄音遭法務指出是恐嚇取財，去年12月，沫沫於上海被警方逮捕，目前被關押在合肥的看守所，跟一名被告作伴。沫沫的家人向媒體表示，沫沫目前的案件還沒有開庭，不過「案子已經到法院了」，關於外界傳言沫沫對小楊哥勒索鉅款一事，家屬並不清楚，只透露親友得知沫沫在對方手上時，他們也不敢有動作，「去年我二哥、二嫂（沫沫父母）去合肥（找小楊哥），保安都不讓進門」，直到現在事件曝光登上熱搜，小楊哥才急著處理，一天打4、5通電話。此外，沫沫家屬表示，原本和小楊哥的公司已經談好，但另一位網紅、沫沫的前老闆「妖怪ZZzAigc」將親友的私人聊天語音公開，小楊哥的公司又反悔，對於兩方談妥的內容為何，沫沫的家人不願正面回應，讓整起事件更加撲朔迷離。