快訊／「新新併」要調高換股比例？台新金、新光金將開重訊公布

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台新金、新光金於今（11）日下午召開臨時董事會，研擬調高換股比例價格，雙方將在晚間8時，於證交所召開重訊記者會，由總經理林維俊及總經理陳恩光、副總經理林宜靜說明董事會重大決議。市場關注原先1股新光金換0.6022股台新金，在拉高換股價格後，是否將接近甚至一舉超越中信金每股14.55元的水準。台新金及新光金於8月22日雙雙召開董事會通過100%換股合併計畫，台新金為存續公司，以每0.6022股普通股換新光金1股普通股。隔日，中信金殺出宣布出價每股14.55元公開收購新光金，使得台新金在雙龍搶珠戰場上居於下風。新光金大股東林伯翰今日像台新金提出3點質疑，其中1點質問道「0.6022如果可以改為0.8，當初是不是打算用不合常理的低價併新光金？」疑似劇透換股比例將從原先度的0.6022，改為0.8。此外，近期「委託書」成為新新併一案的熱門關鍵字，由於新光金持股分散，散戶持股高達5成以上，故委託書成為此次併購案中的關鍵，哪一方能拿到愈多小股東的委託書，就能在10月9日新光金臨時股東會的投票上占有優勢。