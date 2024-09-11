中國間諜被抓！菲律賓總統憤怒官員放她出境　移民局長遭拔官

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菲律賓丹轆省班班市華裔女市長郭華萍被懷疑是中國間諜，她被指認後人間失蹤，儘管她的兩個身份的護照都顯示在菲律賓境內，她仍能偷跑出國，最終在印尼落網，讓菲律賓總統氣炸，直接罷免移民局長。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）9日已批准司法部長芮慕拉（Jesus Crispin Remulla）的建議，將移民局長陳辛戈（Norman Tansingco）撤職。馬拉坎南宮官員表示，這個決定與涉及非法博弈產業的菲律賓華裔前市長郭華萍潛逃出境有關。郭華萍自稱「艾莉絲．郭」（Alice Guo），原是菲國丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，被指利用職權包庇離岸博弈產業，涉嫌人口販運、洗錢及逃稅等不法行為，菲律賓調查局（NBI）還發現她跟十多年前被指控為中國間諜的「郭華萍」指紋相符。她因接連缺席相關聽證會，7月時被參議院以蔑視議會的理由發出拘捕令。即使如此，她仍成功潛逃出境，9月3日深夜在印尼落網，6日凌晨才被押回馬尼拉，總共在外流亡了兩個月。對於郭華萍以及她的家人如何躲過海關和邊境審查潛逃出境，政府相關單位無法給予原因。郭華萍在逃期間，小馬可仕曾警告，所有助她逃亡者以及失職者都會受到嚴懲。菲律賓移民局9日發布新聞稿重申，郭華萍的菲律賓護照上沒有蓋出境章，意味著她逃亡時並沒有通過移民局的關卡。另一方面，郭華萍9日出席參議院聽證會，因「繼續說謊」而再度被宣告「蔑視議會」，由參議院羈押，直到相關調查結束為止。