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中秋節大樂透加碼百萬紅包！「4星座」財運爆棚　開運秘訣一次看

記者潘毅／綜合報導

▲命理專家清水孟國際塔羅小孟老師就點名，中秋節期間將有「4星座」財運直奔上月球。（示意圖／NOWnews資料照）
▲命理專家清水孟國際塔羅小孟老師就點名，中秋節期間將有「4星座」財運直奔上月球。（示意圖／NOWnews資料照）
隨著中秋節即將到來，台彩公司也宣布中秋加碼活動，最受矚目的就是大樂透「100組100萬元」，截至昨（10）日還有53組尚未送出。對此，命理專家清水孟國際塔羅小孟老師就點名，中秋節期間將有「4星座」財運直奔上月球，命中有福報，再搭配建議，就有中大獎的契機出現。

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▲背房貸的國人越來越多，有些首購族群為了提早上車，甚至不得不用信貸的方式籌足自己的頭期款。（圖／家庭消費中心攝）
▲中秋節迎財富！4星座財運超旺。（圖／家庭消費中心攝）
中秋開運迎財富！4星座財運旺翻
第四名：巨蟹座
巨蟹座中秋佳節前後，能有突發偏財機率，財氣籠罩，建議購買大樂透前穿上紫色衣服或口罩再去下注，因為紫色為神秘的顏色能接通宇宙能量讓你財富不斷流動。

第三名：金牛座
金牛座財星靠近，財神就要來到家中坐，財氣飽足，偏財運大增，黑色是你中秋期間的幸運色，建議下注大樂透前吃黑色食物或飲品，如：米血糕.黑咖啡.青草茶..等。能為你帶來大量的財氣。

▲彩券、大樂透、威力彩,公益彩券,頭獎（圖／NOWnews資料照）
▲隨著中秋節即將到來，台彩公司也宣布中秋加碼活動，最受矚目的就是大樂透「100組100萬元」，吸引大批投注人潮。（圖／NOWnews資料照）

第二名：處女座
處女座中秋期間財運亨通，偏財運還不賴，說不定將能大發利市，建議下注前能帶著紅包帶，裡面放568元，代表我要發，如此一來財神能聽見你的乞求賜你財富。

第一名：牡羊座
牡羊座中秋期間財氣能夠上升，財氣湧進，建議下注完後將彩券放在門打開的45度角處，代表財位，無論是辦公室或家中45度角都能充滿財氣，若你命中有福報將能中到大獎。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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