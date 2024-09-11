最新民調曝！柯志恩通殺民進黨　綠營眾選將回應了

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《TVBS民調中心》日前針對2026高雄市長進行民調並於今（11）日公布，結果顯示國民黨柯志恩通殺綠營有意參選5人，包括立委許智傑、賴瑞隆、林岱樺、邱議瑩與勞動部前部長許銘春。其中以賴瑞隆、林岱樺以35%對上柯志恩40%最為接近，對此綠營選將也相繼發聲，有人稱選舉還有2年時間，林岱樺更引用總統賴清德在常會上所言，「冬至還沒到，別急著搓湯圓」。根據《TVBS民調中心》公布最新民調顯示，分別為林岱樺35%、柯志恩40%；賴瑞隆35%、柯志恩40%；許智傑34%、柯志恩42%；邱議瑩34%、柯志恩43%；許銘春24%、柯志恩45%。調查時間為本月2至10日，晚間6時30分至10時，共接觸1274位20歲以上高雄市民，其中拒訪為334位，拒訪率為26.2%，最後成功訪問有效樣本940位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.2%以內。對於民調結果，賴瑞隆表示，民調數字都會納入參考並持續檢討，希望未來做得更好，而自己過去擔任高雄市新聞局長、海洋局長期間，舉辦黃色小鴨、世界運動會與燈會，此外擔任立委9年爭取超過3000億元建設經費，目標希望持續繁榮高雄、壯大高雄與建設高雄，期盼讓高雄能夠更好。林岱樺則說，自己出身縣區、熟悉市區，瞭解高雄、相信高雄，許多鄉親對她有所期待，自己也希望柯志恩是一個可敬的對手。但誠如總統賴清德所說「冬至還沒到，別急著搓湯圓」，距離2026還有一段時間，高雄還有許多建設需要爭取，這才是目前最重要的工作。邱議瑩表示，現階段就是持續在國會與地方協助市長陳其邁施政，為高雄市民打拼更好的生活，包括體育部、亞洲資產中心等重大政策，爭取在高雄設立，並推動淨零、招商、城市升級。而這幾年高雄在市長用心經營下，進步有目共睹，相信高雄市民會做出最正確的選擇。許智傑則表示，自己會繼續推動高雄AI產業鏈的進步，選舉還2年多時間，「冥冥之中自有天定」。