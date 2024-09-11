生死1分鐘！幻象2000戰機新竹外海墜海　空軍還原失事、搜救時序

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空軍新竹基地第二聯隊1架幻象2000型單座型機（編號2047）昨日晚間由新竹基地起飛實施夜間訓練時，疑似發動機故障失事墜海，機上飛官謝沛勳上尉獲救生還。空軍司令部今（11）日舉行記者會還原整起事件時序，同時也指出發動機失去推力原因目前仍持續調查中，環境、機械及人員因素都不排除。空軍參謀長王德揚中將說明表示，第二聯隊所屬M2000-5型單座機，機號2047，由上尉飛行官謝沛勳駕駛，執行夜間攔截訓練，於晚間8時05分於新竹基地起飛，晚間8時35分於新竹基地西南19浬呼叫動力失效，隨即跳傘逃生，空作部下令嘉義及屏東基地S-70及C-130起飛執行搜救及照明任務，到了晚間9時29分時，嘉義S-7C直升機進入目標區。王德揚進一步表示，晚間10時01分，S-70C回報疑似發現救生艇，晚間10時20分發現待救人員。晚間10時30分，海巡搜救挺3580及10031，由岸邊巡邏轉用至目標區共同支援搜救，晚間10時39分因為S-70C纜繩卡滯，人員採吊掛至海巡3580艇，後因潮汐影響導致無法靠新竹南寮港，晚間11時03分由人員改登海巡10031艇後送台中梧棲港。晚間10時24分，嘉義基地派遣EC-225直升機載運預備機組人員赴新竹基地待命，於晚間11時13分落地。王德揚表示，事件發生後，空軍立刻發布「天安作業」，幻象機隊全面執行特檢，並立即成立失事調查專案小組，搜集相關事證，就環境、機械、人因等面向調查失事原因。而飛行員在醫院時意識清楚，生命徵象穩定，待血液生化檢查結果及後續安排頸部電腦斷層掃描檢查。針對飛機殘骸打撈，王德揚表示，後續將協調海軍艦指部派遣獵雷艦，協同空軍專案小組人員，攜帶定位裝備至目標區執行水下定位作業。針對機務情況，2047機的機身鐘點3371+45小時，發動機飛行3123+27小時，發動機出廠使用時數17小時，上次週檢出站113年4月25日，出站後飛行時數147+35小時。