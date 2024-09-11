影／五月天唱進大巨蛋？周思齊21日引退賽現身　中信兄弟回應了

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▲天團五月天近期有機會搶進大巨蛋，在周思齊引退賽後演唱。（圖／相信音樂提供）

▲天團五月天將在中信兄弟球星周思齊引退賽登上臺北大巨蛋獻唱，而中信兄弟今（11）日也釋出「頑固周思齊」版MV，一起致敬這位棒壇傳奇。（圖／中信兄弟提供）

▲五月天有機會成為周思齊引退賽表演特別來賓。（圖／相信音樂 提供）

中信兄弟外野手周思齊9月21日引退賽「超級大咖」曝光！就是五月天。據了解，這次演唱會是五月天團隊主動和中信接觸，光舞台設計就花費超過千萬，希望給球迷更不一樣的視覺、聽覺享受。而周思齊也是五月天很喜愛的球員。周思齊引退週，9月21日(週六)主題是老朋友，一齊相聚。邀請誠泰老隊友來相聚。9月22日則是引退儀式，兩天門票預售情況熱烈，目前22日上看3萬人，有機會破中職大巨蛋最多例行賽進場人數紀錄。此外，周思齊引退週，最貴票價是「思齊一起」席，統一價格4717元，限量席次已銷售一空，僅剩300元到650元間、以及840元的座位。