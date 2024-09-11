影／五月天唱進大巨蛋？周思齊21日引退賽現身　中信兄弟回應了

中信兄弟外野手周思齊9月21日引退賽「超級大咖」曝光！就是五月天。中信兄弟野手周思齊，在今年球季結束後球員生涯引退，預計在9月21日、22日台北大巨蛋舉行「The Last Together周思齊引退主題週」，目前傳出天團五月天將在中信兄弟球星周思齊引退賽登上臺北大巨蛋獻唱，而中信兄弟今（11）日也釋出「頑固周思齊」版MV，一起致敬這位棒壇傳奇。對此中信兄弟球團表示：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」
周思齊引退9/21日 五月天賽後演唱
據了解，這次演唱會是五月天團隊主動和中信接觸，光舞台設計就花費超過千萬，希望給球迷更不一樣的視覺、聽覺享受。而周思齊也是五月天很喜愛的球員。
大巨蛋還沒進行過首場正式演唱會，但中信兄弟8月3日的「CHANNEL B」K歌主題週，球團曾斥資重金邀請韓國歌手泫雅在賽後獻唱，也是大巨蛋目前最大咖的獻唱歌手。
周思齊引退週，9月21日(週六)主題是老朋友，一齊相聚。邀請誠泰老隊友來相聚。9月22日則是引退儀式，兩天門票預售情況熱烈，目前22日上看3萬人，有機會破中職大巨蛋最多例行賽進場人數紀錄。
此外，周思齊引退週，最貴票價是「思齊一起」席，統一價格4717元，限量席次已銷售一空，僅剩300元到650元間、以及840元的座位。
中信兄弟球團表示：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」而相信音樂部分，也尚未透露表演等細節，不過以過去五月天喜愛棒球、兄弟象的程度，很有機會看到五月天重返球場，以及首度登上大巨蛋。
據了解，五月天現場不但會演唱「頑固」等歌曲，也會跟球迷一起回顧周思齊的棒球生涯，並且有不一樣的火花，誠泰Cobras等隊友也有機會現身。
我是廣告 請繼續往下閱讀
據了解，這次演唱會是五月天團隊主動和中信接觸，光舞台設計就花費超過千萬，希望給球迷更不一樣的視覺、聽覺享受。而周思齊也是五月天很喜愛的球員。
大巨蛋還沒進行過首場正式演唱會，但中信兄弟8月3日的「CHANNEL B」K歌主題週，球團曾斥資重金邀請韓國歌手泫雅在賽後獻唱，也是大巨蛋目前最大咖的獻唱歌手。
周思齊引退週，9月21日(週六)主題是老朋友，一齊相聚。邀請誠泰老隊友來相聚。9月22日則是引退儀式，兩天門票預售情況熱烈，目前22日上看3萬人，有機會破中職大巨蛋最多例行賽進場人數紀錄。
此外，周思齊引退週，最貴票價是「思齊一起」席，統一價格4717元，限量席次已銷售一空，僅剩300元到650元間、以及840元的座位。
中信兄弟球團表示：「目前不便多作回應，有進一步的好消息會再正式公告給大家。」而相信音樂部分，也尚未透露表演等細節，不過以過去五月天喜愛棒球、兄弟象的程度，很有機會看到五月天重返球場，以及首度登上大巨蛋。
據了解，五月天現場不但會演唱「頑固」等歌曲，也會跟球迷一起回顧周思齊的棒球生涯，並且有不一樣的火花，誠泰Cobras等隊友也有機會現身。