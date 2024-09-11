追不到就惱羞？中國男非禮星國女被判鞭刑　網友：罪有應得

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31歲中國籍男子通過約會軟體認識在新加坡當幼稚園老師的女性，幾次交談後對她展開追求但被拒絕，一次聚餐醉酒後竟發酒瘋把她強壓床上非禮，後者報警後，他今（11日）在新加坡國家法院被判坐牢四年和四下鞭刑。根據法庭文件，31歲的被告Bi Ran面對三項嚴重非禮罪狀，控方提控其中一項，另外兩項則交由法官下判時納入考量，他認罪後被判刑。根據法院判決書，被告在2022年1月份通過一個交友網站認識了30歲受害者，後者當時在新加坡當老師，兩人之後轉到微信上保持聯繫。被告幾次提出要做她男友的要求，但受害者一再拒絕。被告也曾多次邀請她共進晚餐，但女同鄉同樣沒給面子，一再婉拒。2022年2月5日，被告再次發出晚餐邀約，這次他甚至說不管多晚都會等她出現，受害者最終因自己也還沒吃晚餐，就勉強前去赴約。晚餐後被告喝醉酒，受害者原本想將他放在路邊，但被路人指責，於是搭計程車送他回家，沒想到攙扶上樓後被告突然清醒，並想要強行非禮受害者，差點性侵得逞，幾經掙扎後受害者逃脫，並前往警察局報案。法院判決結果出爐後，許多網友認為大快人心，認為壞人獲得應有的處罰。