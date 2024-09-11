到大坑不只登山 「2024玩味大坑」好吃好玩又好買

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延續千人辦桌美食傳統，臺中市大坑商圈今日宣布，首辦「2024玩味大坑」，推出7條有吃有玩又好買的商圈遊程，引領消費者步上美食與體驗之旅。中市經發局表示，除了體驗商圈在地文化，更送出百元店家扺用券，讓民眾將特色好禮帶回家，名額有限，手刀快搶。大坑商圈主委東正勝表示，大坑擁有享譽國際的登山景緻，中、美、港式等特色主題餐廳及豐富的大坑在地農特產，過去集合商圈店家特色美食，舉辦大坑嘉年華千人辦桌宴，成為地方津津樂道的經典活動。後來因疫情停辦後，改以販售大坑店家好食券及大坑好滋味券形式回饋民眾。今年翻轉型式，將美食與旅遊結合推出「2024玩味大坑」活動，只要參加大坑遊程，另贈二張指定店家商圈消費券，馮券可於指定店家品嘗在地食材烹調的美味佳餚，讓民眾可以一條龍的品嘗大坑最經典必吃美食料理。「2024玩味大坑」活動集結21家餐廳、溫泉飯店及伴手禮商店，9月23日起至10月2日推出七條旅遊路線，半日遊只要800元，就可以玩上價值1500元遊程，物超所值。其中入選【臺中米其林指南2021、2022、2023】必比登推薦名單的「東山棧」、「竹之鄉」 還有日光溫泉、大坑米粉湯和紙箱王等都是配合店家，歡迎大家一同來大坑商圈旅遊消費，體驗大坑迷人魅力。更多活動詳請歡迎加入【大坑商圈管理委員會】LINE@ID：@dakeng2003