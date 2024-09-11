香港公開賽／戴資穎24分鐘速斬美國選手Rusli　晉級女單16強

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超級500系列香港公開賽，台灣羽球一姊戴資穎今（11）日迎來女單首戰，僅耗時24分鐘，戴資穎以21：10、21：12輕取世界排名227的美國選手Isabelle Rusli，成功晉級女單16強。明（12）日戴資穎將交手上週於台北公開賽擊敗她的印尼好手Putri Kusuma Wardani。世界排名第4的戴資穎本季首次參加500等級賽事，上週於台北公開賽8強止步。台北賽結束後，戴資穎積極治療腿傷，爭取年底年終總決賽的參賽資格。女單首戰對戰美國選手Rusli，首局開賽雙方還在尋找手感，出現不少失誤，戴資穎帶著11：8領先進入技術暫停，隨後小戴連拿8分鎖定勝局，以21：10先下一城。第二局，戴資穎繼續強攻，打得Rusli無力招架，以11：8進入技術暫停，下半局戴資穎穩住領先優勢，僅花24分鐘便直落二晉級女單16強。值得一提的是，戴資穎曾於2014、2016、2017年三度在香港賽奪冠，並且在2016年首次登上世界球后寶座。本屆以女單頭號種子出賽，她將挑戰創下香港賽史上最多女單冠軍的紀錄。