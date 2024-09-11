展示技能與商品平台！高市府勞工局辦身心障礙學員商品型錄發布會

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄市政府勞工局舉辦身心障礙學員商品型錄發布會，由勞工局主任秘書皮忠謀主持。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲身心障礙學員展示其技能與創作商品。(圖／高雄市政府勞工局提供)

▲身心障礙學員展示其技能與創作商品。(圖／高雄市政府勞工局提供)

高雄市政府勞工局於今(11)日，在高雄市福華飯店，舉辦身心障礙學員商品型錄發布會，以展示其技能與商品創作的歷程，並籲請企業與民眾給予身心障礙工作者更多的關注與支持。高雄市政府勞工局身心障礙學員商品型錄發布會，是由勞工局主任秘書皮忠謀主持，有勞工局博愛職業技能訓練中心主任黃俊榮、身心障礙受訓學員與家人、訓練伙伴及企業代表與會，高雄市議員湯詠瑜也到場為身心障礙學員加油鼓勵。高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀表示，該局博愛職業技能訓練中心為國內唯一專門提供身心障礙者職業訓練的公立機構，自民國76年成立以來，始終秉持著服務身心障礙者的初衷，持續透過公私協力模式，開設各類貼近產業需求的訓練課程，以提供身心障礙者更多元的職業選擇與學習機會，學員們不僅掌握專業技能，還能參與社區適應訓練，以培養職場所需的工作態度，為未來的就業鋪路。勞工局博愛職業技能訓練中心主任黃俊榮說，該中心為讓身心障礙學員的技能與創作商品能曝光，乃加強通路與行銷，與身心障礙職業訓練的伙伴攜手合作，公開徵選他們的作品，共計匯集15項優秀商品，刊登於「生命匠人」商品型錄，其種類豐富包括，皮革、陶藝、木雕及食品等多樣商品創作，不僅是學員們努力的成果，更是他們用心詮釋生活展現熱愛的象徵，期待商品型錄的出版，能夠成為學員們創業路上的重要平台，也讓社會大界更加瞭解，並肯定他們的能力與價值。皮忠謀指出，現場除展示出版的精美型錄外，並提供型錄商品的現場導覽與展售，型錄中，每一件獨一無二的創作，不僅僅是商品，更是學員們生命故事的載體，讓社會大眾可以看見創作中所蘊含的深厚情感及故事，期望透過「生命匠人」商品型錄，可以提供更多元的就業管道，成為學員自力展示技能與商品的平台，也籲請企業與民眾給予身心障礙工作者更多的關注與支持。