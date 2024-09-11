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幻象飛官獲救管碧玲先知道？空軍參謀長笑回：我第一次聽到

記者呂炯昌／台北報導

▲空軍司令部舉行「幻象2000型機搜救說明記者會」，空軍參謀長王德揚還原失事時序。（圖／記者嚴俊強攝，2024.09.11）
▲空軍司令部舉行「幻象2000型機搜救說明記者會」，空軍參謀長王德揚還原失事時序。（圖／記者嚴俊強攝，2024.09.11）
空軍新竹基地第二聯隊飛官謝沛勳上尉，昨日晚間駕駛幻象2000戰機進行夜間訓練時意外失事，跳傘逃生獲救，後送台中童綜合醫院治療。不過，在搜救過程中，空軍遭媒體批評即時訊息掌握不佳，甚至人員獲救消息還是海委會主委管碧玲先行告知，遭質疑慢半拍。空軍參謀長王德揚今（11）日被問到幻象飛官獲救管碧玲先知道，笑說「我是第一次聽到海委會比我們提早公布」。

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幻象2000新竹外海失事，管碧玲在晚間10點45分於臉書發文表示，「生還！謝謝大家！天佑台灣！」晚間10點58分證實「上甲板了，意識清楚。」空軍則是在晚間11點41分才發布新聞稿證實人員獲救，遭質疑獲得訊息比海委會慢。

空軍司令部今日下午舉行「幻象2000型機搜救說明記者會」，還原失事與搜救時序。媒體詢問海委會主委管碧玲掌握訊息比空軍還快，是否機關橫向資訊溝通整合有問題？主持記者會的政戰主任姜光華少將第一時間當場愣住，一副不敢置信的表情。

隨後請參謀長王德揚回應時也笑說，「謝謝媒體提供這個問題，我是第一次聽到海委會比我們提早公布」，事件一發生，就立刻跟國防部、國軍聯合作戰指揮中心(JOCC)、空作部跟空軍戰情中心同步成立應變中心，他們是看著所有飛機、海上艦艇執行作業，包括無線電，所以媒體說海巡署消息比國防部或空軍快，「這部分我是沒聽到，下去我可能會去證實。」

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