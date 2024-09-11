巴黎帕運創佳績！賴清德接見代表團：台灣寫下光榮輝煌一頁

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▲賴清德今在總統府接見帕運代表團。（圖／總統府提供）

2024巴黎帕運台灣代表團取得3銀2銅佳績，總統賴清德今（11）日在總統府接見代表團時表示，他要謝謝大家，在世界的帕運殿堂，為台灣寫下光榮輝煌的一頁，「你們每一位都是台灣英雄！全體國人都以你們為榮」。賴清德在接見代表團時表示，今天在總統府，很榮幸用最高規格，由三軍儀隊搭起劍門，以軍禮迎接巴黎帕運代表團，這屆代表團一共拿下3面銀牌、2面銅牌，締造台灣近4屆帕運的最佳成績。賴清德提到，一如出發前團長特別跟他強調，這次出征絕對不會讓台灣漏氣，果不其然，他要謝謝大家，在世界的帕運殿堂，為台灣寫下光榮輝煌的一頁，「你們每一位都是台灣英雄！全體國人都以你們為榮」。賴清德說，各位選手的傑出表現，讓世界看見台灣，也充分展現運動家精神，像是跆拳道選手蕭翔文，不僅為台灣拿下第一面獎牌，在八強賽中，翔文幫忙對手裝上掉落的護齒套，這樣的運動家風範，令人敬佩。賴清德指出，桌球選手田曉雯、林姿妤，憑著絕佳默契和高超技巧，一起奪下意義非凡的女雙銀牌，田曉雯另外還拿下一面女單銅牌，非常不容易；桌球選手程銘志走出東京帕運的挫敗，用奮戰不懈的精神，取得男單銀牌，也是個人首面帕運單打獎牌，令人佩服，「我看到銘志說，謝謝我擔任台南巿長時的照顧，其實，我才要謝謝銘志一路奮戰，為自己、也為台灣帶來榮耀。你實在是很勇敢、不簡單」。賴清德說，桌球選手陳柏諺年僅17歲，是代表團最年輕的選手，而且是第一次征戰帕運，就設下奪金的目標；柏諺也果然表現不凡，一路拍落強敵，拿下銀牌，「我看你們一路打下去，家裡可以開五金行，才17歲而已」。賴清德提到，羽球選手胡光秋、楊伊宸、蔡奕琳，以及柔道小將張少豪，也都是第一次征戰帕運，羽球選手方振宇則是第二次參賽，「我們看到，各位都是拚盡全力，光秋更在小組賽出線，獲得第5名成績」。賴清德續指，第四次擲進帕運的標槍好手劉雅婷、第五次射進帕運、自己說「射箭射上癮」的曾隆煇、第六次舉上帕運舞台的健力國民學姐林資惠，各位都樹立了典範，成為年輕選手努力的目標；他也要感謝12位教練，「謝謝你們的指導與陪伴，讓選手全力迎戰，爭取榮耀」！賴清德也感謝後勤團隊的專業人員及裁判，並感謝教育部、體育署、國訓中心、運科中心，以及中華帕總的努力，「這屆帕運，政府對於備戰和參賽資源的挹注，是歷屆最佳，未來還會更好」。