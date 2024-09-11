注入風電產能強心針！高雄港洲際1期A6-B碼頭完工祈福

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▲台灣港務公司高雄港務分公司舉行高雄港洲際1期A6-B碼頭完工及洲鉅風電公司高雄港廠房上梁祈福儀式，港航各界及風電等業者與會。(圖／記者黃守作攝，2024.09.11)

▲台灣港務公司高雄港務分公司舉行高雄港洲際1期A6-B碼頭完工及洲鉅風電公司高雄港廠房上梁祈福儀式，是由台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮(右)與洲鉅風電公司董事長廖士銘(左)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2024.09.11)

▲台灣港務公司高雄港務分公司舉行高雄港洲際1期A6-B碼頭完工及洲鉅風電公司高雄港廠房上梁祈福儀式，屏東縣長周春米(右2)、立法委員徐富癸(右1)到場祝賀。(圖／台灣港務公司高雄港務分公司提供)

台灣港務公司高雄港務分公司於今(11)日，在高雄港洲際1期，舉行高雄港洲際1期A6-B碼頭完工及洲鉅風電能源公司高雄港廠房上梁祈福儀式，祈求操作順利，人員平安，為風電產能注入強心針。台灣港務公司高雄港務分公司高雄港洲際1期A6-B碼頭完工及洲鉅風電能源公司高雄港廠房上梁祈福儀式，是由台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮與洲鉅風電公司董事長廖士銘共同主持，有屏東縣長周春米、立法委員徐富癸、鍾佳濱、林岱樺、李昆澤、總統府國策顧問黃奕睿等人，以及港航各界及風電等業者、各機關代表與會。台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，台灣港務公司結合洲鉅風電能源公司，在高雄港洲際1期A6-B場域及碼頭岸線水域共同投資，作為離岸風場水下基礎組裝基地，由政府投入新台幣約20億元興建2座重件碼頭，洲鉅公司投資50億元，先在屏東興建長400米的水下基礎及基樁零組件一貫式生產線廠房，並在高雄港75號碼頭後線作為水下基樁最終組裝及存放場域。再接續在高雄港洲際一期A6-B建置水下基礎組裝運維基地，並設有高效率風機水下基礎組裝200米廠房及戶外1500噸軌道式門式吊車，有助於水下基礎中大組立、成品存放和輸出使用，搭配港務公司所興建A6-B碼頭具備側靠與尾靠功能的重件碼頭，可兼顧船吊及SPMT運輸模式，有利風機水下基礎重件運輸至台灣各風場，目標將成為我國長期發展離岸風電產業的核心基地。王錦榮說，發展國內離岸風電產業是政府重要綠能建設計畫之一，並將視野導向完善在地化供應鏈為目標，結合南台灣厚實的製造產業聚落，長期發展國內離岸風電產業，此次，政府與洲鉅風電能源公司共同合作開發，打造先進離岸風電水下基礎的生產儲運基地，並持續引進國際先進技術、培育產業核心人才，以及帶動南台灣就業機會，以達綠能永續之願景目標，港務公司將積極提供風電產業者更優質、更現代化的經營環境，共創高雄港、市及離岸風電產業三贏的新局面。洲鉅風電能源公司董事長廖士銘指出，此次，洲鉅風電能源公司高雄港廠房上梁祈福儀式，就是該公司一路從規劃走向執行的最佳例證，將一步步對台灣風電產業的遠景，具體執行並落實在公司的發展中。廖士銘感謝港務公司如期如質的完成A6-B重件碼頭，讓我國風電產業又向前邁進一大步，該公司也相當認同政府對風電產業政策方向的規劃與支持，共同為淨零排放的目標努力。