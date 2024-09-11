賀錦麗表現亮眼！辯論結束短短3小時　民主黨喜收2400萬美元捐款

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美國總統大選的第2場電視辯論順利落幕，民主黨總統候選人賀錦麗被認為成功主導了整場辯論節奏，還成功逼得川普失去冷靜、居於守勢，亮眼表現讓支持者與民主黨陣營信心大振；《紐約時報》指出，在電視辯論展開後的3小時內，民主黨籌款組織ActBlue更籌得2400萬美元捐款。美國總統大選第二場電視辯論落幕，民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）與共和黨候選人川普（Donald Trump）在辯論過程中火藥味十足，川普多次遭激怒的模樣也讓外界對於賀錦麗的表現格外青睞。《紐約時報》報導指出，民主黨政治行動委員會ActBlue在賀錦麗與川普進行電視辯論這天，籌款金額目前已經超過3600萬美元，光是從當天晚上9點辯論開始後的短短三個小時內，民主黨人就成功籌集了約2420萬美元，這個金額更是賀錦麗自宣布選擇明尼蘇達州州長華茲作為副手以來，單日最高的籌款金額。《紐時》引述數據提到，拜登宣布放棄角逐連任以前，平均湧入的捐款每小時不到20萬美元，但在賀錦麗接棒後金額一度上漲至每小時湧入750萬美元，尤其是拜登表態退選、支持賀錦麗代表民主黨出征後，當天就籌得2024年大選開跑以來最高單日募款金額。賀錦麗競選團隊表示，該團隊在賀錦麗正式成為總統候選人後的第一個月，就和民主黨全國委員會（DNC）和聯合籌款委員會共籌集了3.61億美元，截至上個月為止，競選金額存款已高達4.04億美元，這些資金預期會被全面使用在大選前這關鍵的8個禮拜，包含高達3.7億美元的媒體宣傳費用，以及支付給全國各州的辦事處以及員工薪資。