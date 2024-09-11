李亦伸專欄／洛杉磯湖人這些年除了傷病之外　到底犯了多少錯？

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▲湖人總管Rob Pelink操作能力和直覺反應，確實有很大缺陷，反應太慢，跟不上市場節奏，被薪資套牢動彈不得。（圖／美聯社／達志影像）

湖人2019-20年奪冠，接下來四年有兩年因為「老詹」LeBron James和「AD」Anthony Davis例行賽+季後賽大範圍傷病影響戰力，2020-21季後賽第一輪被太陽淘汰，這是老詹季後賽生涯首次第一輪就提前打包回家，2021-22無緣季後賽。2022-23湖人以西區第七種子打進西區決賽，0：4被金塊淘汰。2023-24湖人同樣第七種子打進西區季後賽，第一輪1：4再被金塊淘汰。前湖人助理教練Phil Handy最近對湖人際遇發出感慨，「湖人2020年奪冠後這幾年欲振乏力，2020年夏天奪冠後拆解冠軍陣容，2021年甚至把兩名主力Kyle Kuzma、Kenpavious Caldwell-Pope打包交易送走，換來巫師後衛Russell Westbrook，間接造成湖人2021-22年賽季大當機，過去兩年陣容甚至愈來愈爛，。」Phil Handy之前NBA名言，確實有很深道理。湖人2020年夏天出清三個角色球員包括Dwight Howard和Avery Bradley，2021年直接把Kyle Kuzma、Kenpavious Caldwell-Pope打包送走，湖人原本傲人側翼、3D、防守尖兵成了真空，最終變成湖人陣容難以填補漏洞。湖人操盤手球隊總管Rob，都是湖人奪冠後這幾年遇上的問題。但也不能全怪Rob Pelinka，，老闆還會聽親信建言+評估，最終再下達指令，Rob Pelinka能做的立即反應和操作就非常有限。從操盤能力看，Rob Pelinka完全沒給自己預留操作空間，連一分老將底薪都拿不出來搶一個可以放進主要輪換球員，比如：Cedi Osman，這就是Rob Pelinka執行力不足。湖人今年夏天開給二年級菜鳥後衛Max Christie四年3200萬美元合約，讓全世界都摸不清頭緒，看不懂湖人在想什麼。Max Christie上季場均4.2分、2.1籃板，三分命中率3成56，投籃命中率4成27都在水準以下，上季季後賽第一輪完全沒有上場，這樣的表現和球技水準都很難在自由球員市場拿到一分低薪保障合約。結果，直接卡死湖人薪資空間。四年續約Max Christie這決策如果是Rob Pelinka做的，那很難被諒解，如果這決定來自老闆，那湖人真的難救。湖人眼前更大困難、意外仍在持續發生，兩名主要輪換替補前鋒Christian Wood膝蓋開刀至少休養八周，趕不上開季。防守悍將主力小前鋒Jarred Vanderbilt目前仍卡在膝傷，開刀或不開刀都很麻煩，新賽季能不能健康出賽都是未知數。運氣已經不站在湖人這邊，