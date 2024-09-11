樂天女孩「台灣IU」孟潔加入領航猿Pilots Crew！終於一圓空姐夢

孟潔來了！樂天桃猿正式開放樂天女孩「雙棲」，11日宣布人氣極高、擁有全糖甜美笑容的「台灣IU」孟潔加盟桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew，成為隊友若潼後第2位加入領航猿大家庭的樂天女孩。對於棒籃雙棲的心情，孟潔笑說：「對籃球比較陌生，最近開始努力研究籃球規則。因為領航猿的隊色是橘色，特別買了橘色的髮飾和飾品。」
孟潔人氣高 想當空姐圓夢
領航猿啦啦隊Pilots Crew的制服很像空姐，孟潔也算一圓空姐夢，她受訪時透露「以前覺得空姐每天可以穿得很漂亮，還能到各國旅遊，但因為身高不夠，沒能實現這個夢想。」不過她也提到，聽朋友說空姐的工作很辛苦，還要面對時差問題，「這次加入Pilots Crew，也算圓了過去的空姐夢。」
除了孟潔，樂天女孩若潼也加盟領航猿，但她不是擔任啦啦隊而是猿氣MC。
若潼透露，領航猿球團來接洽時，自己花了一段時間考慮，對於首度嘗試球場主持，她笑說：「這是一個全新的嘗試，非常期待，但也感到有點緊張！」若潼透露「為了這次的MC角色做了不少準備，除了看籃球比賽，也向當MC的朋友請教，在球場上會觀摩沐妍和團長Aby的主持技巧。」若潼提到，當MC要特別注意語音的清晰度，不能像平常和朋友聊天那樣過於放鬆。
樂天桃猿和桃園璞園領航猿2支球隊皆以桃園為主要城市，並以猿猴為球隊吉祥物，形成了「雙猿大連線」。若潼對於籃球MC的挑戰有信心，相信自己一定可以勝任。
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領航猿啦啦隊Pilots Crew的制服很像空姐，孟潔也算一圓空姐夢，她受訪時透露「以前覺得空姐每天可以穿得很漂亮，還能到各國旅遊，但因為身高不夠，沒能實現這個夢想。」不過她也提到，聽朋友說空姐的工作很辛苦，還要面對時差問題，「這次加入Pilots Crew，也算圓了過去的空姐夢。」
除了孟潔，樂天女孩若潼也加盟領航猿，但她不是擔任啦啦隊而是猿氣MC。
若潼透露，領航猿球團來接洽時，自己花了一段時間考慮，對於首度嘗試球場主持，她笑說：「這是一個全新的嘗試，非常期待，但也感到有點緊張！」若潼透露「為了這次的MC角色做了不少準備，除了看籃球比賽，也向當MC的朋友請教，在球場上會觀摩沐妍和團長Aby的主持技巧。」若潼提到，當MC要特別注意語音的清晰度，不能像平常和朋友聊天那樣過於放鬆。
樂天桃猿和桃園璞園領航猿2支球隊皆以桃園為主要城市，並以猿猴為球隊吉祥物，形成了「雙猿大連線」。若潼對於籃球MC的挑戰有信心，相信自己一定可以勝任。