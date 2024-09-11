新光金、台新金最新換股比例出爐！每股轉換價拉高25%至14.18元

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「新新併」一案今（11）日出現重大進展，台新金、新光金雙方共同同意調高換股比例價格，由原先1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股，再加0.175股辛種特別股。若以今日台新金收盤價18.8元換算，每股換股價格相當於14.18元，較原訂價格調高25%，與中信金每股14.55元的水準較為接近，但仍未超越。台新金及新光金於8月22日雙雙召開董事會通過100%換股合併計畫，台新金為存續公司，以每0.6022股普通股換新光金1股普通股。隔日，中信金殺出宣布出價每股14.55元公開收購新光金，使得台新金在雙龍搶珠戰場上居於下風。台新金、新光金於今日下午召開臨時董事會，研擬調高換股比例價格，雙方於晚間8時召開重訊記者會，由台新金總經理林維俊及新光金總經理陳恩光、副總經理林宜靜說明董事會重大決議。市場關注原先1股新光金換0.6022股台新金，在拉高換股價格後，是否將接近甚至一舉超越中信金每股14.55元的水準。台新金與新光金今日分別經董事會決議通過調整換股架構，以台新金0.6720股普通股加計0.175股辛種特別股，換取新光金控1股普通股。辛種特別股每股面額為新台幣10元、年利率1.665%，並在3年後按發行價格全數收回，台新金控仍將依原規劃發行庚種特別股，換取新光金控現有已發行的特別股。依台新金控今日收盤價每股18.50元和辛種特別股每股面額計算，調整後轉換價格所含的新光金控每股換股價格為14.18元，相較原訂價格提高25%，相較新光金今日收盤價每股13.50元的溢價為5%。台新金總經理林維俊指出，自2024年8月22日宣布合意對等合併以來，台新金控進一步評估未來業務計劃以及潛在的綜效，更堅定了合併後公司將為雙方股東創造最大價值的信心，故今日董事會通過調整換股架構；而新光金控董事會在深入審閱新的換股條件後也已決議同意該等調整，雙方將竭盡全力完成合意合併以創造公司長期價值。林維俊接續表示，雙方期待在有共同的企業文化下，借重雙方的管理團隊，創造一個互補共融、均衡發展，穩健成長的新金控，讓台新新光金控發揚光大，成為台灣金融業的新領導品牌。